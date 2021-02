Among Us: ¿por qué tarda en llegar el nuevo mapa? Los creadores te lo explican

InnerSloth ha publicado un extenso comunicado en su web oficial donde relatan la hoja de ruta de Among Us para este año 2021. La obra, uno de los mayores fenómenos del sector del videojuego durante la segunda mitad de 2020, especialmente acrecentado por su popularidad en portales de streaming como Twitch, recibirá el esperado nuevo mapa, Airship, próximamente. Ahora bien, ¿cuándo?

“Tal y como revelamos en los Game Awards el pasado 10 de diciembre, el nuevo mapa, Airship, llegará a comienzos de 2021”, comienzan diciendo, dejando claro que no ha habido retrasos en el camino, pero necesitan tiempo. Son solo cuatro desarrolladores. Sin embargo, los fans creen que todas las novedades anunciadas están tardando demasiado en llegar; tanto es así que, durante estos dos últimos meses, Among Us ha perdido la mitad de sus jugadores y ya no aparece siquiera entre los diez más jugados, retransmitidos, vistos o vendidos de las principales plataformas.

Sistema de cuentas, el nuevo mapa, contrataciones para el futuro del estudio —que canceló Among Us 2 para centrarse en ampliar el actual— y más. Todo se está haciendo de rogar, pero el todavía pequeño equipo de InnerSloth ha querido expresarse en una nota final.

“Among Us ha generado una atracción increíble a finales de 2020, es algo que no esperábamos, y eso implicó muchos cambios para nosotros”, reconocen. Sin verlo venir, tuvieron que verse inmersos en un cambio estructural interno para poder abastecer el ingente número de usuarios jugando al videojuego, publicado originalmente en 2018.

“También necesitábamos prepararnos de manera más sostenible para trabajar en el juego. Tuvimos que estar dos meses simplemente reestructurando, descubriendo nuevos procesos y consiguiendo socios externos que nos pudieran ayudar a gestionarlo”, sostienen. A eso hay que sumar las plataformas adicionales. Antes de acabar 2020, se adaptó en tiempo récord la versión de Xbox One y Nintendo Switch. “Originalmente, éramos solo 3 amigos trabajando juntos”, y ahora son cuatro personas. Ellos saben que es insuficiente, pero es lo que tienen, junto a los socios que trabajan en labores de promoción, distribución y edición.

“Hay muchas otras cosas fuera de nuestro control (cuestiones legales, reuniones, planificación), por lo que a veces estas cosas también llevan más tiempo”. InnerSloth espera poder publicar el nuevo mapa lo antes posible. Mientras tanto, solo necesitan tiempo.

Fuente: InnerSloth (creador de Among Us)