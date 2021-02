"Querían entrar al destacamento para recuperar lo secuestrado"

La fiscal Natalia Ramos brindó detalles de lo que se pudo corroborar hasta el momento de lo ocurrido durante la madrugada del domingo en Reta, donde hubo incidentes entre un grupo de personas y la Policía en la zona de médanos, que luego se trasladó a la sede del destacamento, produciéndose graves destrozos.

"Todo lo que tenemos hasta el momento son por actuaciones de la Policía y las primeras medidas judiciales. Estamos esperando avances. No era una fiesta clandestina, sino una fogata. No era un número elevado, que no superaba las 40 personas. No tenemos constancia de que haya sido una emboscada. Aún faltan las medidas del Juzgado de Garantías", resaltó Ramos, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Y agregó que "estamos tratando de dilucidar por qué se provocó la pelea y los daños en el destacamento y las lesiones en dos policías, las cuales son reales y quienes sean los autores serán procesados. Habría alguna persona herida entre quienes estaban en la fogata. Incluso se convocó a una ambulancia que cuando llegó ya no pudo constatar la veracidad del hecho porque en los médanos ya no quedaba nadie".

"Estamos investigando tanto lo ocurrido en los médanos como lo del destacamento. De esto último tenemos filmaciones y testigos presenciales de los daños y lesiones. Los manifestantes querían entrar a la sede policial y recuperar elementos secuestrados en procedimientos anteriores", señaló la funcionaria del Ministerio Público.

Consultada respecto a los datos ya precisados, Ramos recalcó que "si bien hay alguna cuestión a resolver, hay 13 personas identificadas entre quienes produjeron los daños y las agresiones, además de la resistencia a la autoridad y tentativa de robo. Son todos de Reta y mayores de edad, no hay ningún turista involucrado. Tengo entendido que hay uno que es bombero y otra es una maestra".

"Estamos investigando lo que sucedió en los médanos, si hubo una emboscada o algo más. Se hicieron disparos disuasivos, tal como informó personal policial porque se vieron superados en número, al haber solo dos uniformados involucrados en el procedimiento", enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

Y también desmintió algún rumor: "No consta en la causa que un patrullero haya atropellado a una mujer. Tenemos un video donde se ve a una persona pateando el móvil. Incluso, al querer retirarse del lugar, chocaron contra un poste, pero los daños en el móvil son aún más. Lograron romper las puertas y un candado del destacamento. Más allá de los heridos, el hecho no pasó a mayores".

"Sé que al ser un pueblo chico, la gente no debe querer ser noticia nacional por este tipo de episodios, en particular porque estamos hablando de un balneario hermoso, que tiene mucho por ofrecer", lamentó.

Por último, la funcionaria judicial entendió que "fue una situación aislada, que casi seguro no va a volver a suceder. No obstante, no hay que minimizar lo ocurrido por la gravedad del hecho. Quien llamó es un vecino para informa sobre la situación, no era parte de la manifestación y fue testigo del hecho. No se trató de alguien que se comunicó para emboscar a la Policía".