Descontrol en Reta: "Hay 11 personas identificadas, todas oriundas del lugar"

El superintendente de la Región Interior Sur de la Policía, Aldo Caminada, dio a conocer detalles del procedimiento llevado a cabo en Reta, donde se produjeron graves incidentes en el marco de una fiesta clandestina que se logró desactivar durante la madrugada del domingo.

"Me enteré de la situación alrededor de las 4. Viajé inmediatamente a la localidad de Reta, perteneciente al partido de Tres Arroyos. Tiene 1700 habitantes estables y en temporada llega hasta 8 mil. Según las directivas del gobernador y el ministro de Seguridad de desalentar este tipo de eventos masivos, trabajamos con ese protocolo", enfatizó Caminada, en LA BRÚJULA 24.

Y continuó con la crónica de lo acontecido, durante su charla con el periodista Germán Sasso: "Fue un vecino el que alertó sobre personas y movimientos. El móvil concurrió al lugar y, en el tercer llamado, el personal policial ingresó a una calle sin salida, llena de médanos y en ambos laterales todos tamariscos. En un momento determinado, comenzaron a salir personas que rodearon a los agentes, les arrojaron piedras y golpearon los vehículos con palos".

"Estamos tratando de establecer si fue una trampa para saber si el lugar donde se estaba desarrollando la fiesta clandestina era un sector donde el móvil no podía salir. Luego de retirarse, el personal uniformado con algunas escoriaciones arribó a la dependencia policial. A los pocos minutos llegaron al destacamento participantes de la fiesta, arrojando piedras hacia el edificio, rompiendo vidrios", refirió el comisario.

Además, aseguró que los revoltosos "dañaron el vehículo particular del titular del destacamento. El personal, en todo momento, trató de evitar que ingresen al edificio. Todo está judicializado, nos vamos a reunir con el fiscal para saber cómo sigue esto. Hay 11 personas que están identificadas, todas oriundas de Reta y no hay detenidos. Puede ser que haya participado algún turista, pero no fueron individualizados. Lo más lamentable es que en definitiva, quienes realizaron los daños y lesionaron al personal, atentaron contra bienes que ellos necesitan cuando los requieren".

"No obstante, se está evaluando el proceder del personal policial para establecer si actuaron conforme a derecho, si su labor fue profesional, porque queremos ser transparentes y poner todo a disposición de la Justicia", mencionó Caminada.

"El día anterior, se habían desarticulado dos fiestas clandestinas en el sector de médanos. Se habían secuestrado equipos de música, entre otros elementos. Algunas personas que fueron a atacar el destacamento, querían recuperar un cuatriciclo que se había incautado el día anterior. La intención de los manifestantes era la agresión por la agresión misma", añadió el máximo referente policial .

Por último, y luego de confirmar que una careta de Ricardo Fort era uno de los elementos que los revoltosos trataron de recuperar, fue cauto: "Sabemos que por lo menos el alcohol está presente en estos tipos de fiestas clandestinas. Fehacientemente no puedo confirmar que estuvieran bajo los efectos de alguna sustancia. Gracias a Dios, el personal policial está bien más allá de los golpes. Y quiero agradecer a la gente de Reta que se acercó a solidarizarse".