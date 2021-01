"Queremos volver, pero no a costa de la salud de los trabajadores y los alumnos"

Ana Canullo, responsable de Suteba a nivel local, se refirió esta mañana al regreso de las clases presenciales en diálogo con el programa "Bahía Hoy", emitido por LA BRÚJULA 24.

Cabe recordar que la gremialista aportó su postura en un informe especial realizado días atrás por este medio (Léase: "Recta final para el regreso a las clases presenciales"), en el que negó que los sindicatos estén en contra de la vuelta a las aulas.

"Es importante poner blanco sobre negro en el debate que se está dando, porque de lo contrario salen quienes están dicen estar preocupados por los chicos y los sindicatos como que no quieren volver, pero eso es falso", aseveró.

Y agregó: "Aparte de la familia, por supuesto, somos nosotros los primeros en querer volver a la normalidad. El 2020 fue un año muy difícil para todos, en el que se pusieron en práctica muchas de estrategias para poder sostener el ciclo lectivo. Pero fue complicado porque lo hizo cada uno con sus propios recursos, muchos sin internet ni computadoras, no pudimos llegar a todos los chicos ni trabajar todos los contenidos".

"ES obvio que queremos volver y estar en nuestro lugar, pero que no sea a costa de la salud de los trabajadores ni de los estudiantes y sus familias"

En esa misma línea, Canullo señaló que "lo que tenemos que discutir es esta cuestión epidemiológica que estamos viendo, en una ciudad donde no están mermando los casos, está complicada la situación. Pensar por ejemplo en el tema del transporte público, en sostener esta presencialidad en escuelas que no están en condiciones, en tener todos los insumos necesarios".

"Decimos esto porque venimos dando numerosas peleas por estas cuestiones, donde el Estado no respondió de la manera que todos hubiéramos esperado. No respondió en la conectividad, tampoco en los elementos de protección que necesitamos para la entrega de alimentos. ¿Entonces por qué ahora vamos a pensar lo contrario?", se preguntó la dirigente.

Y comentó: "Nosotros somos los responsables de los chicos, no solamente hacemos una actividad pedagógica. Esto no tiene que ver con no querer trabajar, pero sí tenemos muchas preocupaciones en torno a estas cosas".

NOTICIA EN DESARROLLO