Otra marcha por falta de agua: "Es la peor semana en lo que va del año"

Un grupo de vecinos autoconvocados se congregó esta mañana en la puerta de la planta de la empresa ABSA para volver a reiterar el reclamo por la falta de suministro que esta semana se profundizó, producto de las elevadas temperaturas reinantes desde el inicio de la semana.

Ángeles Montes de Oca vive en el barrio Patagonia y fue la oradora entre un puñado de bahienses que, con pancartas y mucho fastidio por la situación, expuso su imperiosa necesidad de una solución en 14 de Julio al 3900.

"El gran problema que tenemos es que una crisis hídrica en la que los responsables no se hacen cargo. No hablan con la ciudadanía y es algo que pedimos, que brinden una conferencia de prensa que llegue a todos los ciudadanos y expliquen cómo es la situación, semana a semana porque va cambiando el panorama. Por detrás, te pueden dar algún argumento pero no alcanza", expuso la joven, en LA BRÚJULA 24.

E imploró: "Necesitamos que nos den agua, es algo esencial. Son cada vez más barrios sin suministro y esta semana es la peor en lo que va del verano. Nos han dicho que los camiones no alcanzan para abastecer todos los reclamos y se abocan a lugares como hospitales, centros médicos y geriátricos. Y me han dicho que si algún particular pide el camión no le va a llegar. Nos admiten que no van a tener agua durante todo el día".

"Entendemos que hay obras gigantescas que necesitan mucho tiempo pero estamos hablando de un servicio esencial. Y más en este contexto de pandemia. Nos dicen que nos lavemos las manos y mantengamos la casa limpia, pero cómo hacemos. Y cuando tenemos suministro, lo poco que sale de la canilla es intomable. Desde el lunes no sale una gota y vemos que sábado y domingo va a hacer 40 grados", se lamentó una de las manifestantes.

Por último, consultada en rueda de prensa respecto a cómo se la rebuscan para paliar la problemática, enfatizó: "Algunos vamos a casas de familiares y amigos, cuando desalientan las reuniones sociales. Hasta llevamos plato para lavar, parece que estuviéramos viviendo en el año 1800. Hay abogados que están haciendo recursos de amparo individuales y colectivos".