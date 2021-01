"Me pedían más plata y uno de los ladrones me golpeó cuando lo miré"

Daniel Depaoli relató el drama que le tocó vivir anoche en el interior de su vivienda ubicada en pleno barrio Villa Soldati, donde al menos dos ladrones armados y encapuchados se alzaron con una importante suma de dinero luego de ingresar a su casa, atarlos y golpearlos.

"Fue alrededor de 21:30. Estábamos mirando TV con mi esposa y entró una persona encapuchada. Paralelamente a mi hijo y su novia también los abordó otro delincuente. Nos metieron a todos en una misma habitación", sostuvo Depaoli, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó que "Tenemos una puerta balcón que da al quincho y por allí ingresaron. Nos pedían dinero y les dije donde estaba la plata. Destrozaron todo y me pedían más. Me golpeó cuando me exigía que me callara y no los mirara".

"Debería hacer un recuento de lo que se llevaron, pero estimo que fue la recaudación de toda la semana porque sábado y domingo no hay bancos", explicó en el programa "Bahía Hoy", cuando se lo consultó respecto al monto de lo sustraído.

Por último, sostuvo que "es la primera vez que me ocurre algo así, más allá de que en mi domicilio comercial ya había sufrido un hecho de inseguridad, pero no de esta magnitud".

"Es un barrio tranquilo, más allá de que al chico de enfrente le tocó padecer un hecho de inseguridad. No obstante, está muy difícil la situación", cerró Depaoli.