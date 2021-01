Ley de movilidad jubilatoria: "Va a permitir estar un poco mejor"

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que el decreto 1 del nuevo año es "para los jubilados", en el marco de la impronta de su Gobierno de "prestarle atención a los que más necesitan", y aseguró que "los que peor estaban en el 2020 eran los jubilados", al encabezar un acto en Chapadmalal.

"No creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen", aseguró el Presidente y remarcó que la movilidad jubilatoria les va a permitir estar "un poco mejor" porque hace crecer los ingresos de los trabajadores pasivos.

Fernández aseguró que el Estado hace un "esfuerzo fiscal importante" con la nueva fórmula, pero se trata de "estar presentes" para resolver las "inequidades" del país.

"Terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido", sostuvo el primer mandatario durante el acto.

"La fórmula jubilatoria sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie podía cumplir. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos", subrayó el primer mandatario.

"Volvimos a poner una mejor fórmula. La fórmula que estamos proponiendo hizo crecer 20% los ingresos de los jubilados", consideró el jefe de Estado.

Por su parte Raverta afirmó que la agenda del 2021 será "el año de la reconstrucción de Argentina" y, para eso, "se necesitaba la fórmula de movilidad jubilatoria" que saliera de la "discrecionalidad" y que está destinada a 7.200.000 jubilados y pensionadas.

La nueva Ley de Movilidad Jubilatoria fue aprobada el 29 de diciembre en el Congreso y dispone una fórmula de actualización de las jubilaciones basada en la recaudación del INDEC y el aumento de los salarios.

Fuente: Ámbito