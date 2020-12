"Este es un primer paso, ahora vamos por la reglamentación"

Viviam Perrone, fundadora de la Asociación Madres del Dolor, habló esta mañana con el equipo del programa "Una buena razón", que se emite por La Brújula 24, sobre la reciente sanción de la Ley de Víctimas en Provincia.

Se trata de una normativa que otorga mayor participación y garantías en el proceso penal a las víctimas de delitos, que contempla la asistencia jurídica gratuita cuando no puedan afrontar los gastos.

"Estos son días especiales, con una mezcla de sensaciones, extrañando a mi hijo, siento que me lo arrancaron de los brazos con solo 14 años. Pero tengo otros dos hijos, uno de ellos me hizo abuela así que disfruto de mi familia que es lo importante", resaltó al comienzo de la entrevista.

Y agregó: "Siempre luchando para que otras personas no tengan que estar en este lugar, con una silla vacía en la mesa todas las noches".

Respecto de la Ley de víctimas, recordó que a nivel nacional se votó en 2017, ahí logramos equiparar un poco los derechos de las víctimas para con aquellos que nos ponen en ese lugar, porque cuando cometen estos hechos tienen un defensor oficial desde el primer segundo, pero las víctimas tienen que sacar el dinero de su bolsillo para pagar un abogado o un psicólogo".

"Aparte no saben adónde tienen que ir, yo en mi caso no sabía donde quedaba la Fiscalía, no sabía la diferencia entre juicio penal y civil, yo me dedicaba a mis hijos y mi profesión", recordó.

Y resaltó que "ojalá nadie tenga que apelar a esta ley, que nadie la necesite. Pero la realidad marca lo contrario. Por suerte hoy todos tienen que saber que hay un número a nivel Nación que ya está funcionando y bien, en estos días hubo muchas muertes viales. Es el 149, para las víctimas de todo tipo de delitos. Por lo menos hay un primer contacto par ayudar en estos momentos de tanta confusión".

"Ahora lo que faltaría es la reglamentación y desde febrero vamos a insistir en ello", sintetizó.

Viviam integra la Asociación civil Madres del Dolor. Junto con otros familiares de víctimas acompañan, ayudan y contienen a otros que sufren la pérdida de un ser querido como consecuencia de hechos violentos. También son invitados a distintas ciudades y países a dar su mensaje y aportar ideas para evitar más muertes.