Cómo llegan River y Boca a las semifinales de la Libertadores

Como lo hace cada semana en el aire de LA BRÚJULA 24, el gran Rafael Emilio Santiago desarrollo una brillante columna en el programa "Bahía Hoy". En ella, el profesional analizó lo que dejó la semifinal ganada anoche por Boca frente a Racing en la Copa Libertadores. Y también lo que vendrá.

"Personalmente no adhiero a ninguno de los dos, pero esta vez tenía especiales ganas de verlos jugar. Había visto la ida y me quedó la sensación de que había ganado el menos esperado. Ahora, con el diario del jueves, y con todo resuelto, asoman algunas conclusiones", refirió.

Y agregó: "La casa está en orden dijo alguien alguna vez, y quizás se da la revancha que todos quieren entre River y Boca. Ha sido muy evidente que muchos lo quieren, porque les va a dar qué hablar hasta junio más o menos".

En ese mismo sentido, el experimentado periodista comentó que "ahí recordé algunas definiciones de -Jorge- Valdano, como que el fútbol argentino perdió el amor por la pelota, porque ahora solo importa el resultado. El fútbol hay que mirarlo por décadas y acá solo se analizan los últimos 5 minutos. Y eso pasa con muchas cosas, no solo con la pelota. Es un distinto Valdano".

"Para la mayoría el resultado de ayer fue el indicado, pero falta un capítulo previo para esa final esperada. Creo que la tienen parejo ambos. Boca le tiene la mano tomada a los brasileros, y River me parece que es el más lúcido en estos momentos, a veces juega un fútbol que no es común en el continente y es un equipo que va a quedar en el recuerdo, gane o no gane la copa".