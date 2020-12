Claudia Villafañe ganó una estrella y emocionó al dedicársela a Diego Maradona

Claudia Villafañe hizo emocionar a todos este martes en el cierre de MasterChef, se llevó la estrella que otorga el jurado al mejor plato de la noche y se lo dedicó a Diego Maradona.

"No quería decir nada, porque ya todos los días se dice mucho, cosas lindas y no, pero yo no hablé, no hice ningún homenaje pero va para el papá de mis hijas", le contestó notoriamente conmovida al conductor del ciclo, Santiago del Moro, y se ganó nuevamente el aplauso de todos en el estudio.

Esta pequeña victoria era muy necesaria para Claudia, ya que por su ausencia a dos galas, tras la muerte de Maradona, está obligada a ser la mejor participante toda la semana para no caer directamente en la gala de eliminación del domingo. Mientras Damián Betular, uno de los integrantes del jurado, generaba un poco de suspenso en la definición entre ella y el Polaco se la veía por momentos mirando fijamente para arriba, como encomendándose al cielo.

La hija menor de la participante y el ídolo del fútbol argentino le dedicó unas hermosas palabras en Twitter después de la emocionante noche en el programa de cocina. "Sos inmensa Ma! ♥️ GRACIAS a ustedes por DAL, gracias a su amor por TANTO. Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mia se fue con el. PERDÓN. Es así. No les prometo nada. No puedo. Pero VOS, vos quédate para siempre con ese llamado! NOS AMO!", escribió Gianinna junto a una foto de su mamá celebrando mirando al cielo luego de conocer la decisión del jurado.