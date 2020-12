Espionaje ilegal: "Estoy sorprendido y siento gran frustración", dijo Agüero

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales en la ciudad, Miguel Agüero, describió sus sensaciones luego de enterarse que aparece en los informes de la AFI de Bahía Blanca, siendo víctima de espionaje.

"Me enteré esta mañana por ustedes. Estoy sorprendido, más allá de que si uno lo ve en la foto no toma dimensión de lo que pudo haber pasado o pasó. Por defender los derechos del trabajador, en tiempos donde hubo muchas idas y vueltas con el gobierno de Bahía Blanca aunque también lo puedo atribuir a mi rol a nivel provincial, uno se siente una víctima", resaltó Agüero, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, trazó un paralelismo: "Es comparable con el hecho de que te entren a robar a tu casa. Ingresaron a mi vida sin que sepa nada y tan mal las cosas no las hago. La sensación de frustración es muy grande y no entiendo por qué".

"Hoy un dirigente político me mandó un mensaje y me dijo 'no sé si felicitarte o no'. Es como un balde de agua fría. Cuando se meten con la intimidad de uno a través de un trabajo de inteligencia, la situación es ambigua", finalizó el dirigente sindical.