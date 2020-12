Cómo se prepara Mirtha Legrand para su regreso a la televisión

“Regreso el sábado 19 de diciembre para cerrar el ciclo 2020 de mi programa. Esa será mi despedida por este año, para regresar en el 2021, si Dios quiere”, había confirmado Mirtha Legrand hace dos semanas en la gala de una importante revista. La última vez que estuvo al frente de La noche Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand había sido el fin de semana del 14 y 15 de marzo. De ahí en más fue su nieta, Juana Viale, quien se puso en el rol de anfitriona de los dos programas, mientras que la diva decidió guardar la cuarentena y cuidarse desde su casa.

“Estoy relax total, cumpliendo con todas las indicaciones”, dijo la Chiqui apenas comenzó el aislamiento obligatorio. Desde marzo la diva no salió ni se mostró en la vía pública, tampoco quería recibir vistas en su casa. Incluso el primero de mayo falleció su hermana Goldy y no pudo despedirla de manera presencial. Recién a fines de septiembre, con el aval de su médico realizó algunas visitas a especialistas. “Fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”, contó.

De manera gradual, volvió a recibir gente en su casa, siempre con los protocolos necesarios, así como comenzó a ir nuevamente a tomar el té a la casa de su hija Marcela. Hace un par de semanas estuvo en la gala de revista Gente y este sábado por fin regresará a la pantalla de El Trece para hacer su programa con su nieta. Para ello mantuvo reuniones presenciales con su nieto Nacho, productor del ciclo y telefónicas con el resto del equipo.

Para restringir lo más posible el contacto con gente, este sábado Mirtha saldrá peinada y maquillada desde su casa. Dichas tareas estarán como siempre a cargo de Lía Sánchez y Gladis Andrade. El vestido que la conductora lucirá es un diseño que Claudio Cosano. “Es top secret”, dijo el diseñador, y contó: “Ella siempre me da libertad total para los diseños porque le encanta mi estilo y además la visto y nos conocemos hace años. Me junté con su estilista de toda la vida, Héctor Vidal Rivas y le mandé cuatro opciones divinas de géneros junto con el diseño. Ella optó por uno, suponíamos que sería ese”.

“Me puse a armarlo, tuvo su prueba de vestuario y quedó fascinada. Es un vestido de alta costura totalmente realizado a mano y bordado en cristalería. Yo quiero que luzca divina, como la reina que es”, dijo y reveló que “está casi terminado” y él mismo en persona se lo entregará el sábado.

Se trasladará desde su departamento en avenida Libertador a la productora desde donde se emite el programa en la calle Cabrera en el barrio de Palermo, en su auto con quien es su chofer desde hace años, Marcelo. Se subirá al vehículo en el garage del edificio y bajará en el estacionamiento de Kuarzo y de ahí a su camarín, por lo que no tendrá que pasar por la calle.

“Se está cuidando mucho”, contaron quienes la conocen y develaron que ella está “ansiosa” por volver a la televisión el sábado por la noche ya que “no es fácil regresar después de tantos meses”. Sacando la ansiedad, se la ve “muy bien” y “fuerte”.

Además, desde la producción están tomando todos los recaudos necesarios para que ella esté expuesta lo menos posible. Sumado de las medidas preventivas de siempre (alcohol en gel y tapaboca para quienes están detrás de cámara) esta vez se reducirá al máximo la cantidad de gente que ingresará al estudio mientras Legrand esté haciendo su programa con Juana.

Siempre al tanto de la actualidad, durante la cuarentena Mirtha no dejó de leer los diarios ni de mirar televisión, por el contrario, “está más informada que nunca, con una memoria privilegiada y con una fuerza increíble”, es que si bien la pandemia le afectó como a todos, ella “no se dejó vencer”, dijeron desde su entorno. Además, aseguraron que está muy contenta con el trabajo de Juana al frente de sus programas.

Luego de un año muy complicado para la familia -a la partida de Goldy se sumó el fallecimiento de Marcos Gastaldi el 19 de julio- Mirtha volvió a ir, por ejemplo, de visita a lo de su hija. “Yo la obligo, porque le digo que hay vida y que hace bien, cada tanto viene a tomar el té a casa, voy yo, ya cambió esa etapa. Esto (coronavirus) y la comunicación a la gente grande la ha llenado de miedos, hay que cuidarse, pero con barbijo, alcohol, y distancia podemos convivir con el virus, que es lo que vamos a tener que hacer hasta que esté la vacuna”, dijo hace unos días Marcela en televisión.

Aunque no se conocen muchos detalles de cómo será la emisión de esta semana de La noche de Mirtha, que se podrá ver desde las 21.30 en la pantalla de El Trece, se especula con que la cena la lleve adelante Juana y que su abuela sea, por primera vez en más de medio siglo, invitada de lujo en su propia mesa.

