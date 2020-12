Biondini: "Pedimos que ABSA no le cobre a los vecinos que no cuentan con el servicio"

La concejal Laura Biondini (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto y convocó a una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para que la empresa ABSA exima o realice el correspondiente descuento a los vecinos de la ciudad que sufren problemas de presión o directamente de falta de suministro.

"Es un problema que lamentablemente afecta a toda la ciudad. Pero este año es más preocupante, porque hay sectores que no habían tenido inconvenientes hasta ahora, pero que comenzaron a tenerlos. La semana pasada, con días de mucho calor, en el barrio donde yo vivo directamente no tuvimos nada de presión", explicó la edil en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Con respecto a la iniciativa presentada en las últimas horas, Biondini mencionó que se buscó acompañar la presentación que días atrás realizó la titular de OMIC, Mercedes Patiño, junto a otros organismos de la ciudad.

"Nos preocupó la actitud del gerente de la compañía que ante el pedido de vecinos de que no se cobren las facturas, mencionó que era imposible porque iba en detrimento de la prestación del servicio. Entonces la pregunta es, ¿de qué servicio me está hablando, si actualmente no se está prestando?", mencionó.

"Dentro de las limitaciones que tenemos nosotros como legisladores al tratarse de una empresa provincial, lo que buscamos es que sea ABSA la que arbitre los medios necesarios para implementar una modalidad para que el usuario realice una presentación formal y no se le cobre el servicio. La compañía tiene bien claro quiénes son los que reclaman y cuántos llamados hicieron para quejarse. Me parece innecesario que tengan que hacer un trámite burocrático, ya que con el número de reclamo que te brindan cada vez que llamás debería ser suficiente", exclamó.

Biondini mencionó que la convocatoria está hecha para el próximo jueves y llamó a la oposición a acompañar, ya que según su visión, es un problema que afecta a toda la ciudad y que requiere de un esfuerzo conjunto.

"Otro proyecto que presentamos es hacer un seguimiento de las inversiones que se digan que se van a hacer. Lo que nos dicen los vecinos es que se solucionan las contingencias en los momentos en los que se hacen los reclamos, pero una vez que pasa el verano, todos los anuncios quedan en la nada", agregó.