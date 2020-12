Vecinos vuelven a protestar en las puertas de ABSA por la falta de agua

Tal como viene ocurriendo las últimas semanas, decenas de vecinos de la ciudad se movilizaron en las puertas de la empresa ABSA para exponer su creciente descontento al no contar con suministro en sus respectivos domicilios.

En LA BRÚJULA 24, algunos de los manifestantes hicieron una suerte de catarsis en 14 de Julio al 3900, donde entre los presentes estaba Sergio Zaninelli (militante gremial y titular de Aduns) quien también sufre "la sequía domiciliaria".

"No tengo agua. La cortan a las 7 y devuelven el servicio a las 2. Yo vivo en el barrio Patagonia, pero es algo generalizado, porque cuando le interrumpen el suministro a un sector, se lo brindan a otro", reflexionó Zaninelli, en el comienzo de su diálogo con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "este es un problema de falta de obras en la Planta Potabilizadora. Y es algo que viene de años. Lo que se pretende es hacer un reclamo público y buscar soluciones alternativas. Que los cortes sean de menos duración y que te permita tener suministro en determinado momento del día".

"La ausencia de infraestructura, con válvulas de principios del siglo pasado, es un problema que viene de larga data", concluyó.

Otros testimonios

Oscar, quien con su sirena hizo oír su fastidio, vive en D´Orbigny al 2300 y también hizo una descripción de lo que está viviendo: "No tenemos agua durante casi todo el día y no llega al tanque. No podemos vivir así, es imposible lavar la ropa. Tratamos de administrar lo poco que hay".

"Este verano es peor que nunca. En agosto le había dicho a mi vecino que el caudal y la presión había mermado e íbamos a tener problemas".

A su turno, Hugo (reside en Rawson al 1800), despotricó: "Anoche no tenía ni una gota de agua. Es todo un drama porque uno tiene que recurrir a un amigo o familiar. Me hago presente porque telefónicamente no me dan ninguna respuesta satisfactoria".

"Hay una pérdida de agua a pocos metros de mi casa y nadie me atiende. Lleva meses sin reparación y me cansé de hacer reclamos. La empresa cobra una buena tarifa y no tiene excusa", sostuvo, con indignación.

Por último, señaló que "tener que pedir para pegarme un bañito es indignante. Ni pensar aún de regar la quintita del patio de casa. No vi a nadie de ABSA que venga a acercarnos bidones. Pero ese no es el servicio que tiene que prestar, nadie puede venir a casa con esa solución".