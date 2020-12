El bahiense Sergio Hernández se disculpó tras decir que sus jugadores parecían "nenas"

El entrenador del Casademont Zaragoza, el bahiense Sergio Hernández, pidió disculpas luego de que en un tiempo muerto del partido de la liga española contra el Joventut les dijo a sus jugadores que parecían "nenas".

Es "importante tener cuidado con el uso de las palabras", dijo el técnico argentino, y señaló que los entrenadores o personas públicas tienen que tener "mucho cuidado" con eso.

"No es que pida disculpas ni haga un mundo de esto, simplemente que no está bien. Obviamente no tiene nada que ver con una cuestión de género ni nada por el estilo pero sí que, a lo mejor, con 57 años son cosas que me quedan y que hay que limpiar del todo", sostuvo Oveja.

🗣 «Este es un momento importante y hay que tener cuidado con el uso de las palabras para no colaborar con quienes sí hacen problema con la división de géneros, clases o razas» — @SSergioH #LigaEndesa | #MásUnidosQueNunca🦁 pic.twitter.com/Gk7uIGXoWQ — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) December 10, 2020

También se encargó de afirmar que en su cabeza "no piensa así" y que fue "una expresión de momento". Hernández añadió que quería aclarar este tema porque no deseaba que se pensara que se hacía "el tonto" con este tema y que se pueda creer que piensa que las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres