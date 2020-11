Arias Hnos. presentó en Bahía el Volkswagen Nivus

El Volkswagen Nivus ya se encuentra disponible en Bahía Blanca y la región desde el pasado 19 de noviembre con una tecnología nunca antes vista y especialmente diseñado para Latinoamérica.

“El Nivus se lanzó el 19 de noviembre para toda la región. Fue diseñado especialmente para el mercado latinoamericano, adaptado para las necesidades de los mercados regionales. El vehículo se ubica en el nicho de los SUV y es una apuesta fuerte de la marca para 2020/2021”, contó Hernán Buezas, presidente de Arias Hnos, ubicado en O'higgins 326.

Nuevo Nivus ya llegó a Arias Hnos.

Luego detalló que “el Nivus tiene un dosaje tecnológico y un nivel de confort muy por encima de la categoría a la que pertenece. Los tableros poseen un desarrollo que no tiene comparación con el resto de sus competidores y ni siquiera con los antecesores en Volkswagen. El tablero permite hacer una configuración a gusto del conductor. Es completamente digital con una pantalla muy interesante en el medio. Además permite descargar aplicaciones y tiene diez gigas de memoria interna”.

Tecnología súper avanzada

“La verdad es que en motorización y caja es de primer nivel. Tiene un motor de un litro de cilindrada, tres cilindros y el robustísimo 1.0 TSI, con una potencia máxima de 116 caballos para que tenga consumos y emisiones muy acotados”, continuó Buezas.

Tablero del nuevo Nivus de VW

“Además tiene un tamaño importante con un baúl muy amplio con 450 litros de capacidad. Está apuntado a un mercado de clientes entre 20 y 35 años que buscan una experiencia de libertad, de sentimiento tecnológico, frescura y diversión pero no significa que el resto del mercado no se sienta atraído. De hecho hay gente de mayor edad que ya consultó y está interesado en este modelo”, explicó.

Preventa

“Fue muy exitosa porque aun cuando no había contacto con el vehículo y no se conocían los detalles, a nivel nacional, en la preventa se agotaron las 250 unidades en 25 minutos. Y agregaron otras 250 y en 30 minutos también se completaron, e insisto con un auto que no había visto nadie. Fue una gran sorpresa”.

Financiación

Es sumamente novedosa y a tasa cero. Por eso ha sido un éxito en ventas. “Nosotros entregamos cerca de 20 unidades que ya están rodando por las calles. Los clientes están más que satisfechos porque superó ampliamente las expectativas”, dijo el presidente de Arias Hnos.

Hernán Buezas, presidente de Arias Hnos.

Más novedades tecnológicas

Control de velocidad crucero adaptativo: es un gran aliado para tus viajes, ya que funciona con un detector de radar que permite que el vehículo acelere, mantenga la velocidad y además, frene cuando sea necesario para mantener siempre la distancia adecuada.

Sistema de frenado de emergencia: “El vehículo interpreta las condiciones de la ruta y donde encuentra una situación riesgosa o alguna emergencia el auto desacelera solo y prepara las mordazas de freno instantes antes del momento de frenado y nos avisa mediante una señal sonora y luminosa. Y si nosotros no actuamos, el auto lo hace por si solo y hace una frenada de emergencia para tratar de minimizar los riesgos de colisiones por factores externos”, comentó.

Airbags y control de estabilidad: los 6 airbags equipados en el VW Nivus, junto al control de estabilidad, te ofrecen la seguridad perfecta para disfrutar tus viajes tranquilo y bien protegido.

Detector de fatiga: el Nivus es capaz de detectar si estás cansado y te avisa cuando deberías detenerte y realizar una pausa para descansar.

Alerta de presión de neumáticos: el Nivus te va a alertar en el tablero digital en caso de que una de las ruedas del vehículo no tenga la presión adecuada.

Precios

Hay dos versiones disponibles:

Comfortline 200 TSI: Motor 200 TSI. Caja automática Tiptronic de 6 velocidades. Control de estabilidad y 6 airbags. Llantas de aleación de 16”. Radio touch 6,5” con App connect. Sensor y cámara de visión trasera. Control de velocidad crucero.

Valor: 1.816.650 + gastos.

Highline 200 TSI: Tapizado en cuero ecológico. Sistema Kessy de apertura y arranque sin llave. Tablero 100% digital “Active Info Display”. Sistema Multimedia "VW PLAY 10”. Climatizador digital automático. Control crucero adaptativo (ACC). Frenado autónomo de emergencia (AEB).

Valor: 2.077.500 + gastos

