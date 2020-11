Estuvo en coma, le descontaron el sueldo y hasta perdió el cargo

Alejandro Dietmair es un docente bahiense que está pasando por un mal momento. Se desempeña en colegios de la ciudad y también en Punta Alta.

Según él mismo contó en LA BRÚJULA 24, tuvo un problema grave de salud, incluso estuvo en coma, y en vez de respetarle la licencia, la Dirección General de Escuelas le hizo descuentos en sus haberes. Además, como si todo eso fuera poco, perdió su lugar en algunas instituciones.

Alejandro explicó que "el sábado 15 de agosto ingresé al Hospital Municipal con un cuadro grave de asepsia, no me funcionaban los riñones. Tenía neumonía, no podía respirar. Estuve una semana en terapia intensiva y me pasaron al Privado del Sur".

"Estuve 22 días inconscientes en total y otros 10 despierto. Después de eso retorné a mi casa, con un andador para hacer rehabilitación", recordó. Y luego, aseguró, vendría lo más indignante. "El primer mes me pusieron el artículo 114 A2 por una licencia extraordinaria, pero en el segundo mes me descontaron 32 mil pesos porque se equivocan en la definición, pusieron A1".

"Por supuesto que hubo reclamos a las escuelas, a todos lados, hasta llegué a hablarle a la viceministra y me dijo que tenía que hacer un pedido personal. Todavía no tengo ninguna respuesta. Yo ya perdí dos módulos en la Técnica 2 y si este mes me descuentan, voy a volver a perder horas de trabajo", sentenció.