Los Pumas igualaron con Australia

Los Pumas, que el pasado fin de semana sorprendieron al mundo deportivo venciendo a los poderosos All Blacks, igualaron en 15 ante Australia, por la cuarta fecha del certamen Tres Naciones que se desarrolla en tierras australianas.

El partido se jugó en el McDonald's Jones Stadium de Newcastle y todos los puntos argentinos fueron anotados por Nicolás Sánchez.

En los primeros 40 minutos, los Wallabies dominaron el juego, pero los dirigidos por Mario Ledesma se defendieron a puro tackle. El local abrió el marcador a los tres minutos y enseguida llegó la respuesta de Argentina, que a través de Nicolás Sánchez igualó en tres.

Los Pumas no tuvieron la pelota en el primer tiempo y la defensa no fue tan efectiva como en el partido del debut; las formaciones fijas (line y scrum) mostraron falencias aunque lo positivo fue que Australia tampoco pudo concretar sus acciones. Paul Williams se vio obligado a revisar en dos ocasiones para definir si el local había anotado en el in goal y Argentina se fue abajo al finalizar el primer tiempo, 6-9.

La preocupación adicional la dejó Juan Imhoff, que se retiró en el inicio del juego por una molestia en su pierna izquierda; en su lugar ingresó Emiliano Boffelli.

En el segundo tiempo, Los Pumas tuvieron un comienzo complicado y, aunque intentaron mejorar en defensa, perdieron muchas pelotas y les costó encontrar ritmo. Pero promediando los segundos 40 minutos apareció una vez más la efectividad de "Nico" Sánchez en los palos y a fuerza de penales (tres en el complemento) igualó el marcador y le dio a Argentina un empate para nada despreciable.

Los tantos de Argentina se concretaron con cinco penales marcados por Nicolás Sánchez, mientras que los oceánicos sumaron igual cantidad de penales por parte de Reece Hodge.

A la preocupación de la salida temprana del rosarino Imhoff, Mario Ledesma deberá sumar las molestias físicas de Emiliano Boffelli y Sánchez.

