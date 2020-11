Mica Viciconte reveló qué hace su perra cuando ella tiene relaciones sexuales con Fabián Cubero

Aloha, la perrita de Mica Viciconte, llegó a la vida de la influencer mucho antes de que ella conociera a Fabián Poroto Cubero, su actual pareja. Y, por ende, al ex futbolista no le quedó más remedio que adaptarse a las reglas que existían entre ellas previo a su llegada. ¿Por ejemplo? Que la cama principal de la casa es compartida por dueña y mascota.

“¿Vos dormís con el perro Mica?”, le preguntó Carolina Pampita Ardohain a Viciconte en Pampita Online, por NetTV. Y su panelista no titubeó en su respuesta: “Yo duermo con mi perra en cucharita, adentro de la sábana y toda acurrucada. ¡Me encanta!”. Pero claro, desde hace ya un tiempo, la influencer convive con su novio. Es decir que, él también, se ve obligado a dormir con la mascota.

Entonces, la modelo quiso saber qué sucedía cuando llegaba la hora “de la pasión de la pareja”, al tener al animalito en la misma cama. “Mi perra es súper inteligente. Está muy bien enseñada. Y, en el momento en que vamos a tener relaciones, ella se baja y se va solita. Se da cuenta”, aseguró Mica.

Para sorpresa de Pampita, Viciconte contó que la perrita se iba sola hacia el sillón del comedor y se quedaba allí hasta que ella y Cubero terminaran de hacer lo suyo. “No se asusta, pero se va. Ya sabe. Ni bien Fabi se está acercando, la perra se va para otro lado. Y, cuando yo termino y él también, obviamente, ella se acerca y se vuelve a acostar”, explicó.

Mica, Cubero y Aloha (Foto: Instagram @micaviciconte)

Como era de esperar, la modelo quiso saber cómo había hecho su panelista para enseñarle a la mascota a comportarse así en los momentos de intimidad. Pero Mica aclaró: “Para mí, la pasó mal los primeros días y dijo: ‘Me parece que me voy y vuelvo cuando terminen’. Y fue así”.

Dicho esto, Viciconte aclaró que su perra era especial en ese sentido. “Yo tengo una amiga que tiene una salchicha. Y ella, cuando trae a un chico, tiene que llevarla a otro departamento porque si no se le mete en la relación”, señaló la influencer. Y dejó en claro que Aloha estaba con ella antes de que llegara Cubero, por lo que éste no tuvo ni voz ni voto en la desición.

“Fabi me preguntó: ‘¿Vos dormís con la perra?’ ‘Sí, y vos también. Esto es una familia”, dijo Mica recreando el diálogo con el que, desde el primer momento, dejó en claro que no pensaba cambiar sus hábitos con su mascota. “Yo no puedo sin la perra”, recalcó frente al asombro de Pampita. Y, cuando la modelo le consultó si en algún momento Cubero intentó sacar al animalito de la cama, respondió: “No hay chance”.

¿Cómo es la relación entre Aloha y el ex futbolista? “La perra lo ama. Ahora, con calor, me dice: ‘Está entre las piernas...’ ‘Bueno, dejala que está descansando. Y se queda ahí”, aseguró Viciconte. Y aseguró que no tendría problema en sumar a una nueva mascota si a Cubero se le ocurre adoptar un perro. “¡Qué lo traiga y dormimos todos en la cama!”, concluyó Mica.

La pregunta de Pampita venía a colación de una noticia sobre Mica Tinelli, quien había contado que no dormía en la cama junto a su novio, Licha López, ya que éste no se acostumbraba a sus dos perros. Así que no le quedaba más remedio que irse a descansar al living con sus mascotas y dejarle el dormitorio al jugador.

Fuente: Infobae