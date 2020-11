Con cuatro dudas, Scaloni planifica el once titular para enfrentar a Paraguay

Con casi el cien por ciento de los jugadores argentinos concentrados en el predio de Ezeiza –solo resta la llegada de Lucas Martínez Quarta desde Italia–, la Selección ya tuvo su primer entrenamiento en conjunto esta mañana y apunta sus cañones a lo que será la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, cuando reciba este jueves, desde las 21, a Paraguay en la Bombonera.

Es así que el entrenador Lionel Scaloni, al observar en qué estado llegó cada uno de sus jugadores y teniendo en cuenta el planteo que hará ante el elenco guaraní, ya va armando el posible once titular en su cabeza. Algo nada fácil, debido a las bajas de último momento o a que varios futbolistas llegaron con algunas molestias físicas.

La mayor incógnita es el estado de Lionel Messi, quien llegó entre algodones desde Barcelona. Cabe recordar que el último sábado fue suplente en el encuentro ante el Betis y, si bien jugó en un nivel altísimo cuando ingresó desde el banco, desde Europa sostienen que presenta un dolor en el tobillo izquierdo. El propio Ronald Koeman se expresó al respecto en conferencia de prensa cuando le preguntaron por la suplencia del rosarino: “Tuvo algunas molestias a partir del Dinamo de Kiev y no estaba para jugar desde el inicio del partido. Un jugador como Messi juega siempre de inicio si está bien, hoy no por molestias”. Pese a que la Pulga no está descartado para el juego ante el elenco dirigido por Eduardo Berizzo –y seguramente sea titular–, se está barajando la posibilidad de que Ángel Di María tome su lugar en la formación.

Otro de los que no llegaron en óptimas condiciones es Nicolás Tagliafico, quien terminó el partido entre el Ajax y Utrecht con una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo. En el caso de que el lateral izquierdo no pueda jugar, aparecen los nombres de Lisandro Martínez o Facundo Medina como probables reemplazantes.

Por el otro lado, habría dos variantes que podría llegar a hacer el DT de 42 años con respecto a los que salieron a jugar ante Bolivia: una por decisión táctica y otra por fuerza mayor. La primera es quién acompañará en el mediocampo a Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, si lo hará Exequiel Palacios –de gran actuación en La Paz– o Giovani Lo Celso –quien no estuvo en las primeras dos fechas por lesión–. Y la otra sería por la ausencia de Martínez Quarta, que por más que llegue el miércoles, no contaría con entrenamientos con el grupo para salir de entrada en la cancha de Boca. Quien lo sustituiría sería Walter Kannemann.

De esta manera, el once de Scaloni ante Paraguay el jueves sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez.