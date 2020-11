Pateó a un ladrón en los testículos y lo roció con gas pimienta

Una joven que hace servicio de catering y reparto de comidas en la ciudad de Tres Arroyos, se resistió a un asalto cuando estaba por entregar un pedido en una vivienda del barrio Plaza del Árbol.

Tal como publica el diario La Voz del Pueblo, la mujer compartió lo vivido en las redes sociales y luego en el propio medio. Dijo que se encontraba en un tramo de la calle San Lorenzo al 300, cuando al descender del auto en el que lleva los pedidos, fue interceptada por un ladrón que la amenazó por detrás simulando tener un arma.

Segura de que estaba tratando de ser engañada por la persona que le exigía la entrega del dinero, giró, le dio una patada en los testículos y, cuando el ladrón estaba semiflexionado, lo roció con gas pimienta.

"Me salió el coraje de adentro, seguramente porque era chico”, dijo la trabajadora luego de recordar que, al descender de su auto, vio a su victimario sentado en una ventana “como si fuera cualquier vecino”.

“Como soy precavida, siempre bajo con el gas pimienta en una mano”, agregó antes de comentar que no planeaba hacer la denuncia “porque no me robó nada”.