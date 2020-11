Kicillof: "Queremos volver a clases, pero en condiciones que no se contagien los chicos"

Mientras el Gobierno porteño apunta a que las clases regresen el año próximo 100% de forma presencial, el gobernador Axel Kicillof se mostró cauto ante la posibilidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas en la provincia de Buenos Aires en el inicio del 2021. “Queremos volver a clases pero en condiciones que no se contagien los chicos”, expresó y planteó las particularidades para implementar los protocolos de prevención: “Operativamente es un despelote”.

Este domingo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, reveló que la intención es “terminar en fecha a mediados de diciembre el año calendario de este 2020 y comenzar el 2021 en forma anticipada el 17 de febrero”. El Gobierno porteño trabaja sobre la hipótesis de que será posible volver con un 100% de presencialidad. Sin embargo, en caso de que el panorama epidemiológico no lo permita, también trabajan en paralelo sobre un “modelo híbrido de parte presencial y parte virtual”.

Pese a que en general en el AMBA la curva de contagios se estabilizó y desciende lentamente, el Poder Ejecutivo provincial avanza con cautela. En declaraciones a C5N, Kicillof consideró que no se trató de un año perdido en materia educativa pese al encierro de millones de jóvenes por la cuarentena. “Hubo clases todo el año, no presenciales, pero la escuela siguió con un esfuerzo y una inversión que no pueden tirarlo a basura”, revalorizó.

“Todos queremos volver a la presencialidad”, manifestó pero recordó casos de distintas partes del mundo como Nueva York e Israel que “lo hicieron y tuvieron que volver atrás”. "Todos queremos volver pero en condiciones que no se contagien los chicos, porque ya está demostrado que se contagian al igual que los adultos y que contagian también”.

El Gobierno porteño apunta a que las clases regresen el año próximo 100% de forma presencial (EFE)

“Ya, ya, ya no se puede volver” insistió el mandatario provincial y pidió no plantear “soluciones que generen nuevos problemas”. A lo largo de la cuarentena, destacó que la Provincia repartió 12 millones de cuadernillos y que “cuando vimos que algunos chicos a pesar de eso no podían seguir el tranco en la educación lanzamos el plan ATR que consiste en decenas de miles de maestros que van a buscar a los chicos a las casas”.

Además remarcó que se volvió a la presencialidad en 25 municipios “que tienen baja circulación del virus”, pero aclaró que con protocolos específicos porque “no es volver a la presencialidad y mandar al chico a la escuela". "En ningún lado del mundo es volver a la presencialidad y listo. Es con ventanas abiertas, barbijos, se turnan...operativamente es un despelote", planteó Kicillof.

“Hasta que no encontremos una solución mas de fondo al coronavirus vamos a tener que convivir con esto, por eso tanta esperanza en la vacuna, veremos cuándo, cómo y con qué efectividad llega”, declaró.

“Ya estamos planeando operativos de vacunación", adelantó el gobernador bonaerense (Foto: Eva Cabrera)

Con respecto a la llegada de una vacuna efectiva contra el COVID-19, Kicillof no quiere “arriesgarse a poner fechas”, pero se mostró optimista señalando que hay “10 vacunas en fase 3”. “Ya estamos planeando operativos de vacunación, somos 17 millones de bonaerenses, es un trabajo muy grande, pero va a ser un alivio enorme empezar a vacunar", agregó.

A partir de la experiencia europea que ya está atravesando la segunda ola de coronavirus, Kicillof fue consultado sobre si teme que el rebrote en Argentina llegue en enero condicionando la temporada de verano. “Estamos planteando una temporada con protocolos, reforzando el sistema sanitario. Si empieza la vacunación, continúan bajando los casos y nos seguimos cuidando, podemos tener un verano -que no será habitual- pero vamos a estar preparados para que se pueda tener”, concluyó.

Fuente: Infobae