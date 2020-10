GRAVE DENUNCIA CONTRA CONOCIDO ABOGADO

KICILLOF AGENDÓ BAHÍA

El 31 de octubre la Cooperativa Obrera cumple 100 años. Además de los festejos y espectáculos virtuales (con un concierto de Abel Pintos incluido), el jueves se inaugurará –de manera presencial– un centro de logística, distribución y fraccionamiento de refrigerados. Será uno de los más modernos de Sudamérica.

El invitado especial para cortar la cinta es el gobernador Axel Kicillof. Los directivos del supermercado cursaron la invitación y al parecer obtendrán el “visto bueno”.

Según confirmaron desde despachos platenses en exclusiva a Bahía Indiscreta, “si no surge ningún imprevisto, el jueves Axel estará por Bahía”, lo cual sorprenderá a propios y extraños y significará la primera visita del primer mandatario bonaerense a nuestra ciudad.

Está más que claro que hay necesidad de mostrar buenas noticias en medio del coronavirus y la crisis económica. Y la inversión millonaria de la Coope lo es. Por eso Kicillof no quiere perdérsela.

EL ABOGADO APARICIO, COMPLICADO POR UNA DENUNCIA

El Fiscal de Homicidios Jorge Viego realizó una grave denuncia penal contra el abogado Leandro Aparicio. Lo acusa de perjudicar deliberadamente el esclarecimiento de las investigaciones judiciales, difamar y mentir en los medios de comunicación. También de realizar campañas de desprestigio y de utilizar las causas como herramienta política y para conseguir clientes. En resumen: trabajar para la impunidad, todo lo contrario a lo que pregona.

La presentación de Viego está particularmente relacionada a lo acontecido en la investigación por el crimen de la joven Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Allí, según se describe en la denuncia, Aparicio –en su rol de querellante– se dedicó a embarrar la cancha todo el tiempo. Es decir que el abogado de la familia de la víctima “pateó en contra” del esclarecimiento del caso y hasta incluso defendió a personas vinculadas al caso traicionado así los intereses de los damnificados.

“El letrado aparenta trabajar y colaborar en la investigación, toma elementos de la causa, los amaña para luego, exclusivamente en los medios masivos de comunicación, realizar una campaña

de desprestigio de los fiscales mediante sus declaraciones, haciendo falsas afirmaciones que engañan a quienes pudieren llegar a realizar algún aporte, generando una desconfianza que obstaculiza la investigación”, señaló Viego en el escrito al que tuvo acceso Bahía Indiscreta.

El mismo accionar del Caso Facundo.

Más adelante el fiscal afirma que “queda claro que Aparicio tiene un único y sistemático modus operandi que reitera en todas las causas que interviene. En todas ellas su actuación se limita a sostener una única hipótesis posible como línea investigativa, en las que hay complots y denuncias de encubrimientos para todos aquellos que intenten sostener hipótesis alternativas de investigación. Ejemplo de lo antes dicho resultan ser, entre otras, la causa en donde se investiga la muerte de Ángel Almada y, más recientemente, la causa en donde se investiga la muerte de Facundo Astudillo Castro”.

Viego agrega que “Aparicio busca continuamente el mareo en las causas para entorpecer. Lo mismo hace en los medios desprestigiando y tergiversando la labor de quienes tenemos encomendado el esclarecimiento de los hechos”.

Más frases de la denuncia

Promoción política y laboral: “Mediante el citado proceder, se auto promociona profesionalmente y utiliza la causa como herramienta política para otros fines, mientras que -llamativamente como abogado del particular damnificado- contribuye a obstaculizar el esclarecimiento del caso y ayuda a su impunidad”.

Entorpecimiento: “Si bien uno podría pensar de manera lógica que el letrado que representa a la familia de la víctima tendría el mismo objetivo que el fiscal, es decir el esclarecimiento del homicidio a través del descubrimiento de la verdad, este no pareciera ser el caso del Dr. Aparicio”.

Pedir detenciones sin prueba: el fiscal señala que Aparicio pidió arrestos sin fundamento alguno y además, contradictorios con las teorías que él mismo planteaba en la causa.

Difamaciones: “Es con declaraciones falaces e infundadas donde de manera clara se puede apreciar que perjudica deliberadamente la causa que le fuera confiada, pues hace incurrir en error a una sociedad que debe creer en el accionar de la justicia para de esa manera colaborar en el esclarecimiento del hecho”.

Prevaricato: “el letrado denunciado incurre en el delito de prevaricato. Es que con semejantes declaraciones puestas en conocimiento de la ciudadanía en general, desprovista de toda prueba, seriedad y carente de ética profesional, ha instalado una duda insalvable que atenta en lo inmediato seriamente contra el esclarecimiento de los hechos”.

Perjudicar a la víctima y ayudar a los imputados: “al ventilar información reservada, colocó en alerta máxima a los posibles autores, lo que implica serio riesgo de frustración de los fines del proceso. Extrajo información del legajo secreto desde su condición de patrocinante del Particular

Damnificado y la utilizó jurídicamente como defensor de los imputados Banegas y Alais, concretándose en su alegación durante el juicio por el linchamiento de ´Canini´ González. Las dos causas (por la muerte de Moscoso y de González) se encuentran íntimamente conectadas. Es decir, los hechos poseen estrecha conexidad. El abogado ha defendido a dos de los condenados por matar a González (sospechoso de participar del crimen de la joven) y pretende -al mismo tiempo- acusar a los que mandaron a matar a Katherine. Tal vez sus defendidos fueron los que han eliminado una prueba crucial para su esclarecimiento”.

Negociar información: “Intentó negociar información que aportaría a la causa a cambio de que se le permita el acceso al legajo reservado”.

Además de la denuncia penal, el fiscal Viego envió copias al Colegio de Abogados para que tome cartas en el asunto y citó ejemplos de matriculados que fueran sancionados por cuestiones ínfimas al lado del accionar de Leandro Aparicio.

NARDELLI NECESITÓ AUXILIO

La que pasó no fue la mejor semana para Santiago Nardelli. Al diputado de Juntos por el Cambio se le quedó la camioneta mientras viajaba a La Plata para sus quehaceres en la Legislatura. Según pudo saber Bahía Indiscreta, cuando estaba llegando a Pringles, comenzó a sentir un ruido raro en el motor de su Ford Kuga. Era casi como si tuviera una cortadora de césped abajo del capot, sonido nada auspicioso. Consciente de su más que nulo conocimiento sobre mecánica, hizo lo que cualquiera haría: pidió ayuda. A pesar de la buena voluntad de los lugareños, no quedó otra que dejar el vehículo en una estación de servicio a la espera de la grúa.

Pero como necesitaba llegar sí o sí a la capital provincial logró que su esposa le prestara su auto. Y un amigo de la familia fue el encargado de llevárselo hasta allá. Así fue como Nardelli pudo arribar a destino. Y como hombre previsor vale por dos, lo primero que hizo al llegar a la ciudad de las diagonales fue dejar el auto de su mujer para que le hagan el service. Lo único que faltaba era que también se lo rompiera. En cuanto al suyo, modelo 2012, todavía está en la concesionaria, y hasta ahora no saben bien qué fue lo que falló. Esta semana seguro le van a decir cuánto duele.

BRONCA SINDICAL

En las últimas horas, el Bloque de Unidad Sindical que es parte de la CGT de Bahía Blanca, hizo circular un duro comunicado contra los dirigentes locales del Frente de Todos. En el escrito aseguran que defienden sus propios intereses, que ignoran la realidad y necesidad del Movimiento Obrero, y que acentúan la división de ese Movimiento: “En los próximos actos eleccionarios de nuestra querida Argentina, necesitarán de todos y no de algunos, para combatir al neoliberalismo, como siempre lo hicimos la totalidad de los sindicatos de este Bloque”, advierte el escrito. Pero, ¿qué significa todo esto? Esta sección habló con un importante dirigente gremial de la ciudad que

lo aclaró todo: “Pasa que alguien intenta imponer a Fabio Pierdominici como delegado regional del Ministerio de Trabajo. Incluso sabemos que el pedido ya llegó al despacho del mismísimo gobernador. De ninguna manera vamos a permitir que un ex funcionario de Cambiemos, que además no es secretario general de ningún gremio, llegue a semejante puesto”. Veremos cómo continua esta puja, y si “Brutus” –como lo bautizaron sus excompañeros de gabinete– llega a obtener el despacho de calle O’Higgins.

NÉSTOR, ANIVERSARIO Y MURAL

El martes se cumplen diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, uno de los dirigentes políticos más importantes de los últimos veinte años. La pandemia no dejará que se realicen actos presenciales, pero eso no impedirá que se concrete el homenaje al ex presidente. Para ello, en la Provincia de Buenos Aires se lanzó la campaña “Gracias Néstor”, que consiste en la posibilidad de pedir vía online un póster con su imagen, el cual será repartido puerta a puerta gracias al trabajo de los y las militantes de La Cámpora.

Por supuesto que esta movida incluye a Bahía, y la página web en la que se hace la solicitud es www.graciasnestor.ar. Según pudo saber esta sección, en la zona ya hubo más de tres mil pedidos. “La idea es llenar las ventanas de las casas con su rostro”, comentan sus seguidores.

Pero eso no es todo, porque si las casas van a mostrar la cara de Kirchner, el lugar en el que se la verá más imponente será en Ingeniero White. Allí, en Mascarello y Sisco, gracias al permiso firmado por un vecino, están terminando los últimos detalles de un mural creado por la artista plástica Sofía Getino.

PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA

En este especial año de pandemia hubo legisladores que se tomaron en serio el “aislamiento” y presentaron pocos proyectos. Otros estuvieron más activos y pese a la cuarentena presentaron gran cantidad de iniciativas.

Es importante aclarar que existen distintos tipo de presentaciones: de Ley, de Declaración, de Resolución o Pedidos de Informes.

Según un informe de la Revista La Tecla, sobre el desempeño de cada uno de los diputados y senadores bonaerenses en relación a los proyectos de Ley, se destacan tres legisladores de nuestra Sexta Sección Electoral. Ellos son el bahiense Andrés De Leo (3ero en productividad en la Cámara Alta). Y Fernanda Bevilacqua (Villarino) y Rocío Antinori (Tres Arroyos) que quedaron dentro del Top 5 de productividad.

MAGISTRADO SANCIONADO POR LLAMAR “ASNOS” A SUS EMPLEADOS

Se cumplió la profecía. El martes 13 fue un día de “mala suerte” para el Defensor Oficial Federal Gabriel Jarque. La máxima autoridad de su ministerio, la Dra. Stella Maris Martínez, firmó una sanción al dar por probados hechos de maltratos y hostigamiento.

“Sancionar con multa del veinte por ciento de sus haberes al Dr. Gabriel Darío Jarque por haber infringido las obligaciones de actuar de manera respetuosa y sin discriminación con los/as demás integrantes de la dependencia a su cargo” y ordenó la intervención de una “Facilitadora de la Comunicación y Diálogo” para que implemente un “programa de resolución alternativa de conflictos” en dichas oficinas federales.

Para la Defensora General de la Nación, tras una investigación interna, quedó probado que Jarque cometió “particulares de faltas de respeto y maltrato verbal” en relación a tres empleadas y lo acusó de crear un “clima laboral hostil”.

Una de las mujeres denunciantes necesitó asistencia psicológica por el proceder del magistrado. Él la maltrataba y le decía “esto no es lo tuyo”, en relación a la profesión de abogada. Y le negó ascensos sistemáticamente al calificarla de “no apta”.

Otra empleada señaló que su jefe decía “vos no pienses, ustedes no piensen, dedíquense a cumplir órdenes”. Una frase que utilizaba era “sos muy complicada” o “muy básica”.

Una tercera trabajadora sostuvo que Jarque un día la cito a su despacho para “preguntarle por su amante”, que era alguien importante del Poder Judicial y que le habló despectivamente de su vida privada. “En ese momento no tuve capacidad de reacción y sólo pude llorar”, dijo.

Además acusaron a Jarque de llamarlos “asnos” o de preguntarse si eran “mogólicos o tontos” en relación a situaciones laborales de las cuales no estaba conforme. Y también recordaron cuando el defensor comparó a una de las chicas con un personaje del cómico Antonio Gasalla por su manera de vestir.

“Se trabaja con miedo, no podés consultar nada, no se puede dialogar. Las devoluciones del Dr. Jarque son peyorativas, no hay nada que lo satisfaga, siempre tiene una intención de descalificar. Y uno se llena de dudas al momento de trabajar, uno llega a cuestionarse la capacidad que tiene”, declaró una asistente.

En su defensa, Jarque negó incumplir su deber de actuar de manera respetuosa con las integrantes de la dependencia a su cargo y señaló que su único objetivo siempre fue ofrecer el mejor servicio de defensa.

“Introduje cambios sustanciales en la gestión de trabajo de la Defensoría que, a juzgar por las manifestaciones vertidas en el presente expediente, pude haber afectado a algunas de las integrantes de la dependencia, pudiendo estimarse que de ello se derivó una situación de estrés laboral nunca pretendida por mí”, declaró.

Y agregó que “en ningún momento sospeche que algunas de los empleadas pudiera sentirse incómoda o tensionada. El trato siempre fue cordial, pero con espacio para alguna broma circunstancial. Incluso hemos celebrado cumpleaños o festejos de fin de año”. Por último rechazó las alusiones relacionadas a que existan situaciones vinculadas a cuestiones de género.

Pese a su descargo, la defensora general lo encontró culpable y lo sancionó con la reducción del sueldo. Y ahora será monitoreado. Mientras tanto varias de las trabajadoras de la dependencia de calle Alsina ya solicitaron traslados.