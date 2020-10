Miguel se fue a trabajar hace una semana y nunca volvió

Personal policial perteneciente a la seccional Cuarta se encuentra abocada a la búsqueda de Miguel Ángel Mancilla, cuyo paradero es un gran misterio desde hace una semana.

Según pudo averiguar LA BRÚJULA 24, el hombre salió de su vivienda para ir a trabajar y nunca regresó. La familia no tiene contacto con él, no se llevó documentación, no tiene problemas de salud y sus allegados refirieron que no tuvo ninguna discusión con nadie que hiciera pensar en que no volvería.