Operaron a la mujer que pidió ayuda desesperada porque su obra social la ignoraba

La historia de Yanina Krupa, de 39 años, sumo un nuevo capítulo. Pero en esta oportunidad fue uno cargado de esperanza. Porque después de tanto luchar, la escucharon. Y ahora solo resta seguir avanzando, como siempre.

Yanina hace tiempo que viene sorteando una difícil enfermedad, para la cual tenía que operarse con suma urgencia. Y el mes pasado pasó por los estudio de LA BRÚJULA 24 para manifestar que la obra social -IOMA- no respondía.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, contó cómo la burocracia y la falta de empatía la habían puesto entre la espada y la pared. Ella misma dijo que "no me quedó más remedio que hacerlo público porque no tengo tiempo".

"Me diagnosticaron en febrero un cáncer de cuello de útero, el tratamiento tuvo resultados parciales y tengo la chance de la operación. Pedí la derivación al Italiano que es donde me estaba atendiendo, pero en IOMA me rechazaron el pedido y presenté un recurso de amparo que fue favorable. Pero la mutual no lo cumple", relató con la voz entrecortada en esa oportunidad.

Yanina se acercó a la radio desesperada. Rogaba q @IOMAgba le cubriera urgente la operación por un cáncer. "No me queda tiempo", dijo quebrada. Hace pocas horas fue intervenida con éxito en un hospital porteño. GRACIAS TOTALES a @gabgodoybb y Luciano Falcone por su rápida gestión pic.twitter.com/eG6ZfLwmXj — Germán Sasso (@SassoGerman) October 23, 2020

Gracias a la gran repercusión que tuvo la difusión de su historia, sumado a las gestiones del Diputado Gabriel Godoy y del director de la mutual local, Luciano Falcone, Yanina finalmente fue operada en Capital Federal y ya se encuentra cursando el postoperatorio.