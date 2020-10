Boca, River y Racing contra brasileños: todos los cruces

La Conmebol sorteó, en su sede de Luque, Paraguay, los octavos de final de la Copa Libertadores. Los tres argentinos se medirán con equipos brasileños en la siguiente instancia: Boca contra el Inter de Eduardo Coudet, River frente a Athletico Paranaense y Racing chocará con Flamengo, el último campeón del certamen continental.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Guaraní (Paraguay) vs Gremio (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs Nacional (Uruguay)

Delfín (Ecuador) vs Palmeiras (Brasil)

Inter (Brasil) vs Boca (Argentina)

Racing (Argentina) vs Flamengo (Brasil)

Libertad (Paraguay) vs Jorge Wilstermann (Bolivia)

Athletico Paranaense (Brasil) vs River (Argentina)

Liga de Quito (Ecuador) vs Santos (Brasil)

Así quedó la Copa Sudamericana: Independiente-Atlético Tucumán y cruces picantes para los argentinos

El sorteo de los cruces para la segunda fase de la Copa Sudamericana se puso en marcha en Luque, Paraguay, donde la Conmebol tiene su sede. Allí, bajo la atenta mirada de seis equipos argentinos -Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Unión y Vélez-, quedará definido lo que sigue en el camino hacia la gran final por la otra mitad de la gloria a nivel continental, que comenzará la próxima semana.

Fuente: TyC Sports