En diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Miriam Udi, miembro de la comisión directiva de AIEPBA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires) contó la crítica situación que están atravesando los establecimientos educativos.

Al respecto, la dirigente fue clara: "Estando cerrados, siete meses de aportes, sueldos y alquileres, son insostenibles". Y a eso le agregó que "hay espacios, talleres, habilitados por la municipalidad y que ostentan el título de jardín maternal. En la provincia de Buenos Aires no debería haber guarderías. Nadie guarda chicos. Es similar a lo que ocurre con los geriátricos truchos. Esto vulnera los derechos de los jardines maternales".

Trayendo a la luz más detalles de esta problemática, Udi contó que desde estos lugares ya habilitados, "les mandan mails a los padres diciéndoles que abrirán cuando volvamos a Fase 4, cuando a las escuelas no se les permite. Cualquiera puede alquilar un inmueble, abrir las puertas, y decir doy clases. Sin contar a los docentes que nuclean a cuatro o cinco chicos en una casa y dan clases".

Reflexionando sobre esta situación, la miembro de AIEPBA aseguró que "no es una lucha entre los dueños de los jardines, colegios y los padres. Es todo muy complejo. Los docentes, incluso, han brindado su sueldo. Han renunciado voluntariamente para que la entidad no tenga la obligación de pagar sueldos y aportes. Hace siete meses estamos enviando cartas pidiendo algún tipo de ayuda, así sea no pagar multas".

Por último, Miriam Udi cerró diciendo: "Es urgente la necesidad de realizar tareas de revinculación".