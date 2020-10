Hartos de estar sin agua, amenazan con cortar el acceso a la planta de ABSA

Vivir sin agua durante gran parte del año. Esa es la queja de vecinos de Palos Verdes y Altos de Bahía, que cansados después de años de reclamos, se juntarán este lunes para manifestar su enojo en la planta de Patagonia.

Este lunes desde las 7 de la mañana afirmaron que "cortarán los accesos hasta que obtengamos una respuesta por parte de la empresa".

"Hasta ahora somos unos 50 vecinos autoconvocados aunque en el grupo de Whatsapp somos más de 200", aseguró Analía en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

"Nos falta el agua, sin importar estación, desde hace más de 15 años. Navidad y Año Nuevo siempre son sin una gota de agua. Y esta semana no tuvimos casi ningún día. No pudimos lavar la ropa ni higienizarnos", contó.

Por otro lado, dijo que "muchos profesionales de la salud no pueden lavar su guardapolvo para volver a trabajar. No podemos cumplir por la higiene porque no tenemos agua, es indignante".

"No vemos viable ningún reclamo más porque llamamos a ABSA y nos toman el pelo. Estamos agotados de pagar las tarifas y que nunca hayan invertido en nosotros", sentenció.