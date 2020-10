Miguel Ángel Pierri recordó a Raúl Portal: "Su mayor virtud era la lealtad"

El animador televisivo Raúl Portal falleció este miércoles a los 81 años, tras una serie de complicaciones en su salud, que venía aquejándolo desde un ACV que sufrió el año pasado.

Uno de sus más entrañables amigos es el conocido abogado Miguel Ángel Pierri, quien recordó a Portal con mucho cariño, destacando las virtudes del conductor, creador de éxitos, imponiendo la aparición de programas de archivo y demostrando que también se podía hacer TV a la medianoche.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Pierri señaló que "todo lo que tiene que ver con la industria de las mascotas tiene a Raúl como padre, por el amor que tenía para con los animales. Nos deja un legado y en esto quiero ser claro de lo que son los valores y lo que es la lealtad con sus amigos estén en la situación en la que estén".

"Eso le trajo muchos abrazos, pero también gran cantidad de lágrimas. Y a esto último me refiero por lo del Padre Grassi. Esa será una marca indeleble de su lealtad. Hablé mucho en aquel entonces, cuando saltó a la opinión pública el caso del cura. Y él, inclaudicable, me decía que no le importaba, que quería pruebas que le demostraran que estaba equivocado. Luego, la historia conocida, vino el derrumbe y su respetuoso y estoico silencio", agregó el penalista.

En otro tramo de su testimonio, valoró su don de generosidad extrema: "Le consiguió trabajo a muchas personas, ayudó a muchísimas personas. Era un optimista de la vida, tal como se lo veía frente a cámara. Tenía una sonrisa tan transparente y con su mirada te hablaba sin necesidad de mencionar ni una palabra".

"Fui testigo de verlo levantar el teléfono para conseguirle laburo a mucha gente que se acercaba a él, desesperada. El que quiere a los animales, muy mala gente no puede ser. Era servicial y tenía códigos enormes. Honesto, trabajador, solidario e íntegro, eso lo define", finalizó Pierri, con su voz entrecortada.