Monte Hermoso: no hubo acuerdo y se mantiene el piquete

El encuentro entre un grupo de propietarios no residentes y el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, no generó los efectos esperados, por lo que este grupo de vecinos de Bahía Blanca y Punta Alta decidió mantener la protesta en la Ruta 78.

Cuatro integrantes de este grupo, que marchó esta tarde en caravana desde nuestra ciudad, se reunieron con el jefe comunal en el puesto policial ubicado en el acceso principal a la ciudad. Sin embargo, el resultado de esa charla no consiguió calmar a quienes esperaban del otro lado del vallado policial colocado especialmente ante la llegada.

"No estamos para nada conformes con la respuesta que nos brindó el intendente. Quiero que quede claro que nosotros no vinimos a ver cómo estaban nuestras viviendas, no somos turistas o vereaneantes, nosotros queremos saber qué fue lo que pasó anoche y no nos vamos a mover de acá hasta que no tengamos una respuesta al respecto", mencionó Julio Trujillo, uno de los vecinos autoconvocados.

Trujillo aseguró que la gente tiene miedo de que le suceda algo a sus respectivas viviendas y se mostró molesto por la actitud que tomó Dichiara respecto al vecino al que le quemaron la camioneta.

"Los peritos ya determinaron que los que incendiaron la casa y la camioneta son los mismos, por eso queremos una respuesta. Nos nos convencieron sus palabras, por lo que nos mantendremos acá en la ruta", agregó.

Desde el municipio, en tanto, aseguran que el encuentro fue en buenos términos, que durante la charla se acordó proponer en el ámbito del Concejo Deliberante montehermoseño que en lugar de 200 autos por día se permita el acceso de 400, y volvieron a ratificar que los hechos ocurridos en las últimas horas son "aislados" y que ya se está investigando como corresponde para sancionar a los culpables.

"No queremos hacer un River-Boca. Tenemos que estar tranquilos y que no se genere una división entre dos ciudades que siempre estuvieron hermanadas. Que Bahía esté en fase 3 no es nuestra culpa", había mencionado esta tarde Dichiara, en diálogo con FM Atlántica.

"Entiendo el reclamo de los vecinos, pero todos saben que van a poder ingresar a partir del próximo 26 de octubre", reiteró.

Sin embargo, la respuesta de la gente que a primera hora de la tarde se reunió a la vera de la ruta, cerca del Puente Naranja fue clara: "si es necesario, vamos a pasar la noche acá. No nos vamos hasta que alguien nos brinde una respuesta lógica de qué fue lo que pasó", cerró Trujillo.