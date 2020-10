"A un virus que vino de China no lo frenamos con barreras en los accesos a los pueblos"

El intendente Héctor Gay tomó parte de una de las jornadas de la 136º Exposición Nacional de Ganadería que tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural ubicado en Villa Bordeu y conversó con LA BRÚJULA 24 no solo sobre esta inédita edición, sino también del avance de la pandemia del coronavirus.

Luego de recordar que empezó a participar de dicho evento en su rol de periodista desde 1981 y hasta 2012 ("solo falté en dos ocasiones por enfermedad o algún viaje"), luego mencionó en el programa "Mañanas de Campo": Es bueno para encontrarse con amigos, gente del sector y tomar un poco de aire".

"Tuvimos dos o tres reuniones con la gente de la Rural y desde el municipìo apoyamos esto, desde el sentido común. A partir de que se permitieron los remates ferias con los protocolos, la decisión fue que con las características de la exposición no deja de ser un evento grande. Ayudamos a la institución, no cortar una historia centenaria de la ciudad", sostuvo Gay, en el comienzo de la entrevista radial.

Y recalcó: "Se ha cumplido con todo y no hay mayor riesgo. La pandemia tiene posiciones encontradas entre qué hacer y qué no. Algunos son férreos en cerrar las localidades. Nuestro criterio, más allá de que Bahía es imposible de clausurar, es que si el virus llegó desde Bahía, no lo vamos a frenar con una barrera".

"Sé que otros intendentes de la zona prohibieron las exposiciones, pero con el compromiso de cumplir con los protocolos que se están cumpliendo no se podía dejar pasar. Es un momento interesante para el sector agropecuario en general y ganadero en particular, más allá que haya venido menos hacienda. Es una edición que quedará en la historia", enfatizó el jefe comunal, disparando una crítica a sus pares que esgrimieron otro criterio para gestionar la contingencia.

Y fue aún más allá: "Cuando en algunas zonas dicen que Bahía no se cerró, les respondemos que es imposible porque somos un centro de referencia de la región. En una oportunidad hablaba con gente que ingresaba a la ciudad por la Ruta 33 y me decía que llegaban a distintas atenciones médicas o camioneros. Tuvimos un semestre magnífico por la buena cosecha y la bajante del Río Paraná".

"Cuando uno habla con los médicos e infectólogos te dicen que cierres todo y los comerciantes o industriales nos pedían por favor que no se tome esa medida. Creo que hemos hecho lo mejor posible, aprendiendo porque nadie tiene un manual sobre cómo actuar en estos casos", aseveró Gay, al tiempo que agregó que: "La prueba está en que fuimos uno de los países que más cuarentena tiene, sin embargo hay muchos sectores de la economía destruidos y con la misma cantidad de casos (de COVID-19) que otros que no cerraron".

Sin embargo, dejó en claro que "no es algo que uno pueda atribuir a la mala fe, pero desde el tercer mes de la pandemia y viendo lo que ocurría en el mundo, entendimos que había que aprender a convivir con la pandemia, hasta que llegue la vacuna que será dentro de por lo menos medio año más. Mientras tanto qué hacemos, nos quedamos encerrados y sin ninguna actividad".