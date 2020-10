Atrapó a un ladrón y lo retuvo hasta que llegó la policía

Un vecino del Barrio Universitario atrapó anoche a un delincuente que estaba intentando robar pertenencias de un auto estacionado, y lo retuvo hasta que llegó la policía.

Según le explicaron los uniformados a LA BRÚJULA 24, fue poco antes de la 1 de la madrugada en calle Perú al 500. Allí, un hombre de 29 años que se llama Ezequiel Maximiliano Álvarez intentó sustraer elementos de un Toyota Corolla que se hallaba sobre el cordón.

Pero sus movimientos no pasaron desapercibidos. Y no la pasó para nada bien. Un sujeto que vive a escasos metros del lugar -se preserva su identidad- lo vio y no lo dudó. Lo acorraló, lo retuvo a la fuerza y llamó al 911.

Finalmente, Álvarez fue detenido y puesto a disposición de la Justicia por el delito de robo en grado de tentativa.

Ayer, gracias a la publicación de este medio, fue noticia el caso de una joven que, en el mismo barrio, también se enfrentó a un ladrón que se metió en su departamento.

En su caso, Iara increpó a golpes al malviviente y lo obligó a fugarse sin lograr su cometido. Fue en una vivienda ubicada sobre calle Zapiola al 1000.