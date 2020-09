Redes: el calvario de un rockero argentino que se volvió viral por su parecido con "El Chavo del 8″

En los últimos días recorrió las redes sociales la imagen de un hombre muy parecido a Roberto Gómez Bolaños, actor de El Chavo del 8 y se crearon decenas de memes donde los comparaban.Ahora el protagonista de esta historia se enteró de su fama repentina y contó que recibe cientos de mensajes diarios. Se trata de Phil Claudio González un músico y productor de rock de 55 años que vive en Moreno.

Phil, de larga trayectoria arriba de los escenarios, primero se tomó el tema con humor y en un posteo en su cuenta de Facebook compartió imágenes de los memes y expresó: "¿No se cansaron todavía?. Hay muchas mas eh. Me cag... de risa ".

Luego agregó: “Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos". Sin embargo, el músico reconoció que no todos los comentarios que recibe son buenos y advirtió: "Hay muchos pelotu... bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más, es para reírse un poco”.

“Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demás , todo bien. Un poco de humor para este momento de mie...”, completó en su mensaje.

En la misma red social también grabó un video donde ya no le causó tanta gracia la repercusión que adquirió involuntariamente. “En 30 años de carrera nunca había pasado esto y ahora de buenas a primeras, con algo que no tiene nada que ver, aparece esto”, precisó.

“Me gusta el humor, pero no me gusta que me ridiculicen. En ese sentido tengo pocas pulgas y salto. Al que me jode lo voy a buscar mano a mano, yo soy de la vieja escuela”, acotó Phil, que fue bautizado como El Chavo metalero.

En Intrusos hicieron mención a este tema y deslizaron que podría ser una acción de marketing de Televisa para tratar de imponer de nuevo la serie. En ese sentido, recordaron que a principios de agoto, por una fallida negociación entre Grupo Chespirito y un multimedio mexicano, los programas de Roberto Gómez Bolaños dejaron de emitirse en todo el mundo, una decisión que generó un enorme descontento entre los fans de la serie.

El 31 de julio fue el último día en donde las creaciones de Chespirito, entre las que se destacan El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, Los Caquitos (El Chómpiras y el Botija) y Los Chifladitos, pudieron verse en la pantalla chica. Ahora solo quedarán en el recuerdo de los fanáticos.

Los memes

La comparación entre Phil y Bolaños se vio reflejada en varios memes que pudieron verse en Twitter.

El chavo metalero es lo mejor del nefasto 2020. No puedo parar de reírme. pic.twitter.com/zGN65wzEa0 — Joaquin (@jqvdb77) September 26, 2020

No 🤔 ese no es el chavo del 8... pic.twitter.com/JGiC06t3eu — Simpsonito chévere (@SimpsonitoMX) September 24, 2020

*El chavo del 8 metalero no existe.

El chavo del 8 metalero xd pic.twitter.com/uOy7waQHfH — Isabel💮 (@isacathero) September 26, 2020

Indudablemente, este es el mejor meme que vi del chavo metalero 😂😂 pic.twitter.com/uTZWN7Pnl5 — Juan Puglisi ✌ (@jgpugli) September 26, 2020

Fuente: TN