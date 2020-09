Coronel Rosales anunció controles estrictos durante el fin de semana de la primavera

El Comité de Crisis por coronavirus de Rosales Municipio delineó una serie de medidas para desalentar y controlar la aglomeración de público en los balnearios y espacios verdes del distrito durante este fin de semana, en coincidencia a la llegada de la primavera. Se restringirá el ingreso a Pehuen Co entre el viernes 18 y el lunes 21 de septiembre, sólo para personas que puedan acreditar en el ingreso ser titulares de una vivienda en la villa balnearia.

La ruta 249 continuará cerrada. Los controles en el ingreso a la ciudad por Ruta 229 en Villa Arias, serán permanentes y se intensificarán los criterios para evitar el ingreso de personas ajenas al distrito cuyos certificados de circulación no coincidan con el motivo de su ingreso.

En la ciudad, desde la 1.00hs y hasta las 6.00hs del sábado y del domingo estará prohibida la circulación y se realizarán controles policiales en diferentes puntos de la ciudad.

Pehuen Co

Del viernes 18 al lunes 21, control de ingreso estricto y permanente, de 6 a 22hs. De 22 a 6hs permanecerá cerrado. No podrán ingresar visitantes, tengan o no domicilio en Coronel Rosales, para pasar el día o realizar actividades deportivas, incluida la pesca. Esta medida tendrá vigencia sólo del viernes 18 al lunes 21 de septiembre inclusive.

Para ciudadanos de Coronel Rosales:

Sólo por este fin de semana, estará habilitado únicamente para quienes tengan segunda residencia. Ingresarán presentando su DNI con domicilio en Coronel Rosales, comprobante de segunda residencia (título de propiedad o servicio a su nombre en la Villa Balnearia). Tendrán permitido pernoctar.

Ciudadanos ajenos a Coronel Rosales:

Podrán ingresar sólo aquellos que tengan segunda residencia y no les estará permitido pernoctar. Asimismo, deberán tramitar su Certificado Único de Habilitación para Circular emitido por Nación (sólo se aceptarán aquellos que estén emitidos con motivo de fuerza mayor para verificar segunda vivienda por 24hs) y deberán acreditar comprobante de segunda residencia (título de propiedad o servicio a su nombre). Además, se los registrará para poder controlar que se retiren de la localidad el mismo día en que ingresaron, bajo pena de sanciones.

Arroyo Pareja

Continuará con las medidas habituales, pudiendo ingresar los rosaleños desde las 8 hasta las 17hs, dos personas por vehículo para el caso de no convivientes y en caso de familiares convivientes podrán hacerlo de acuerdo a la capacidad del rodado. Sigue estando permitido realizar las actividades físicas y náuticas autorizadas.

Villa del Mar

Se realizarán controles por parte de la Delegación Municipal para recordar la prohibición de reuniones sociales en espacios públicos, el uso del barbijo y el cumplimiento del distanciamiento social obligatorio.

Parque San Martín y Parque Sarmiento

Permanecerá cerrado al tránsito vehicular los días sábado y domingo, y se realizarán controles y campañas de concientización. Se recomienda no permanecer en estos espacios al aire libre, no agruparse, usar tapabocas, no compartir el mate y mantener la distancia sugerida superior a 2 mts.