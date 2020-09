"Todos los mensajes fueron contrapuestos y generaron una mayor incertidumbre"

El bloque de concejales del Frente De Todos convocó en las últimas horas al Secretario de Salud de la comuna, Pablo Acrogliano, y a Ezequiel Jouglard, Subsecretario de Atención Integral de la Salud, para responder inquietudes respecto a la situación sanitaria que atraviesa la ciudad.

Al respecto, la edil Gisela Ghigliani refirió en LA BRÚJULA 24 que "desde el primer día de la pandemia estamos siguiendo de cerca este tema, además de votar todo lo que pidió el Intendente para poder afrontar la situación. Pero ayer hubo una serie de declaraciones que se contraponía con lo que decían algunos directores de hospitales privados, y también con las asociaciones de profesionales que advierten sobre la atención del sistema de salud".

"Ezequiel Jouglard, por ejemplo, dijo que sería bueno que bajen los accidentes de tránsito, pero para eso hay que tomar alguna política activa. Luego vemos a director del Hospital Municipal en soledad, anunciando la no internación por 7 días. Lo que a mi me preocupa es el silencio rotundo de Héctor Gay, que es quien debe conducir en este contexto", explicó.

Y en esa misma línea, en diálogo con el periodista Germán Sasso, Ghigliani comentó que "la citación a los dos funcionarios puede venir a poner un poco de claridad con los números de camas, testeos en los barrios, con algún tema vinculado al personal de salud".

"Es grave que los trabajadores y trabajadoras no pueden estar al frente de la atención por enfermedad o aislamiento. Hoy el Municipal tiene 21 positivos y 70 personas aisladas, es un número muy alto porque no se puede reemplazar, es un recurso central en el sistema de salud", analizó.

Y siguió con los dichos de los referentes de nosocomios bahienses. "Me sorprendieron las declaraciones del director del Hospital Español, diciendo que estaba todo bien, cuando hace una semana restringieron la atención de los consultorios externos. El otro día habló el del Italiano y afirmó que estaban a dos pacientes de resentir la atención".

"Todas estas diferencias de opinión entre los representantes de hospitales y el quipo de gestión de salud, a nosotros nos preocupa mucho", aseveró.

En otro tramo de la nota, la concejal manifestó que "lo que decimos es que no sabemos el día y la hora del colapso, no podemos medirlo, pero íi sabemos que a mayor circulación de gente, mayor circulación del virus. Y si no hay control en algunas actividades en la calle, como los partidos de fútbol, sabemos que se complica la situación".

"Además, cuando se habla de un porcentaje libre de camas, un 30% pueden ser 3 o 4. Si tenemos varios días con 60 días de contagios, es muy complejo".

Más frases de Guigliani

"Si extrapolamos a otras ciudades, vemos a Mar del Plata donde no se activó a tiempo y terminó retrocediendo a fase 3, con el Intendente suplicándole a los habitantes que extremaran los cuidados porque si no colapsaba todo".

"Esa dicotomía que planteó cambiemos entre salud y economía es totalmente falsa, porque si uno libera todo la situación sanitaria se lleva puesto todo. El comercio las pymes, todo. Miremos lo que pasó en Estados Unidos o Brasil. Acá lo que se propone es ir haciendo habilitaciones, pero controlando".

"No estamos diciendo que haya que cerrar, pero la cuestión recreativa, las reuniones entre amigos, no se pueden hacer. No hay vacuna, no hay forma de controlar esto, y el mensaje fuerte a la comunidad tiene su efecto".

"Por supuesto siempre hay gente que busca romper algo, pero en este contexto donde hablan voces calificadas como trabajadores del equipo de salud, para mí la voz del Intendente tiene que llevar tranquilidad".

"Todos los mensajes que fueron contrapuestos y generaron una mayor incertidumbre, porque esto es largo, no vemos un fin inmediato. En Europa estamos viendo los rebrotes, y todo esto genera mucha angustia".

"Esperamos que nos acompañen para poner más claridad sobre este tema, nos parece que esto amerita que podamos tener un mano a mano con ellos -por los funcionarios citados-, con la precaución que deba ser en el momento que sea, y trasmitir que nuestro bloque cree que necesitamos la palabra del Intendente para saber a dónde vamos".