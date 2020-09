No te pierdas a Lito Vitale en el aire de La Brújula 24

Héctor Facundo Vitale, más conocido como Lito Vitale, palpitó esta mañana con el equipo del programa "Una buena razón", en el aire de LA BRÚJULA 24, su próximo show vía streaming, el cual ofrecerá el próximo domingo 27 de septiembre junto a Juan Baglietto.

Primero, el reconocido compositor, pianista y productor argentino habló de su presente. "Trabajando mucho por suerte, haciendo este espacio en la TV pública que me lleva mucho tiempo a diario. Está pactado para terminar en octubre, pero quizás se extienda un poco más porque la situación está lejos de solucionarse".

Sobre el show con Baglieto, comentó que "con el primer evento que hicimos en julio nos quedamos muy conformes y por eso decidimos hacer otro. Lo planteamos como una pre cena, para que se pueda comentar en la casa".

"Será algo diferente, pero plagado de canciones muy clásicas. Estamos con una expectativa muy buena y la verdad que no tenemos de qué quejarnos. Hay mucha gente en una situación desesperante, tanto en lo económico como personal, es una realidad que nadie hubiera pensado en este siglo con tanta avanzada tecnológica", señaló el músico.

Vitale y Baglietto celebran los 30 años de una exitosa iniciativa que comenzó con “Postales de este lado del mundo”.



Y agregó: "Todos tenemos el mismo problema y hay que cuidar a la gente con mayor riesgo. Juan y yo tenemos la posibilidad de hacer música y llegar a la gente a través de un show que va a ser en vivo para intentar paliar un poco esta situación".

"Está todo el mundo conforme con lo que es la mezcla. A mí se me ocurrió una idea para hacer fundidos entre canción y canción, ya que no están los aplausos, y vamos acomodándonos a lo que es la realidad. Tratar de ver si uno puede generar algún proyecto que sea accesible para la gente, que una familia entera pague 500 pesos para ver un concierto me parece bastante equilibrado", aseveró.

