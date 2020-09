"Me toca enviarle mucha fuerza a la mamá de Facundo", dijo la madre de María Soledad

Ada Rizzardo, madre de la adolescente catamarqueña María Soledad Morales de cuya violación y asesinato se cumplirán 30 años esta semana, expresó su solidaridad con la mamá de Facundo Astudillo Castro y le pidió que no "claudique" ni "tenga miedo" en su búsqueda de la verdad y pedido de Justicia.

En una entrevista con Télam, Ada Rizzardo expresó que acompaña "a todas las madres que pierden a sus hijas o hijos" y dijo que siente "tristeza" al ver los casos que ocurren en todo el país. "Hoy me toca desearle un consuelo grande y enviarle mucha fuerza a la mamá de Facundo, que la veo a través de los medios cómo lucha para saber la verdad. Quiero decirle que no hay que claudicar, que hay que seguir", dijo Ada.

"Yo sé que no le puedo pedir que se resigne, porque no hay ninguna para una madre, porque la herida queda para siempre, para toda la vida. El calvario que lleva la familia es muy pesado, es una cruz muy pesada que se lleva de por vida", agregó.

Ada le pidió a las familias que sufren la muerte de un hijo o una hija "que luchen, que no claudiquen, que no tengan miedo, que denuncien, que no se queden callados, que exijan". "Yo les deseo desde la distancia a todas esas mamás que luchen con la misma fuerza que lo hice yo, para que se haga verdaderamente justicia", expresó la mujer.

(Fuente: Télam)