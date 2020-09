Cafiero criticó a Macri y Vidal y generó malestar en Juntos por el Cambio

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal al señalar que "habían anunciado que iban a hacer viviendas y nada de eso pasó".

"Hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo. Tuvieron políticas muy pobres sobre vivienda. Es un tema estructural, pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada. No pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore", señaló Cafiero en declaraciones radiales.

Además, Cafiero mencionó que la toma de tierras "en la provincia de Buenos Aires viene del año pasado y la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal".

"Si simplificamos, vamos a tener más víctimas como Rafael Nahuel", apuntó, en referencia al joven muerto en noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura en Villa Mascardi, en el contexto de un conflicto de tierras.

Asimismo, Cafiero dijo sobre la toma de tierras que hay que "actuar con la ley contra los vivos y los que delinquen y el Estado debe ayudar a quienes necesiten respuestas habitacionales".

"Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado. Hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es algo complejo", evaluó el funcionario.

La respuesta de los exfuncionarios, integrantes de Juntos por el Cambio, no se hizo esperar y llegó, inmediatamente, a través de las redes sociales, con énfasis en la larga trayectoria política del peronismo en territorio bonaerense.

"Increíbles las declaraciones de Santiago Cafiero. El Presidente pregona que vino a cerrar la grieta y en uno de los momentos más delicados de nuestra historia, que requiere de la búsqueda de consensos para salir adelante, hacer siempre declaraciones provocadoras es irresponsable", redactó en su cuenta oficial de Twitter el exsecretario de Vivienda de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, Iván Kerr. "Y falto de memoria por parte de quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires 29 de los últimos 33 años", agregó

En su hilo de tuits y, en concordancia con su visión de que se sancione la toma de tierras, comentó que en Juntos por el Cambio presentaron proyectos para que se "contemplen penas más duras". Además, advirtió: "Es necesario sancionar con quita de beneficios sociales a quienes incurren en usurpaciones, como hemos propuesto en la legislatura bonaerense".

Kerr también dijo que el desequilibrio fiscal "atenta contra la posibilidad de que pueda existir inversión real en viviendas" eindicó que la provincia de Buenos Aires cuenta, desde 2013, con una ley de acceso justo al hábitat que "muy pocos municipios las utilizan" y, según escribió, "hace imposible el acceso al suelo formal para muchas familias".

Por último, redactó que "se necesita un liderazgo político" para resolver el problema. "Hay cerca de 4416 villas y asentamientos en nuestro país, donde viven unos cuatro millones de personas. Esta dura realidad, requiere consolidar políticas de desarrollo y de acceso al suelo con todos las fuerzas políticas. La Argentina posCovid-19 tiene que tener un compromiso serio en la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva, en ese camino también está garantizar la propiedad privada y combatir a quien delinque", cerró Kerr, en su respuesta.

Buen momento para recordar algunas cosas:



Gob. BsAs



🔹1987/1991-A. Cafiero (Peronismo)

🔹1991/1999-Duhalde (Peronismo)

🔹1999/2002-Ruckauf (Peronismo)

🔹2002/2007-F. Solá (Peronismo)

🔹2007/2015-Scioli (Peronismo)

🔹2015/2019-Vidal (Cambiemos)

🔹2019/Hoy-Kicillof (Peronismo) https://t.co/kArOPv9Bf3 — Pablo Romera (@pabloromera) September 5, 2020

En el ámbito local también hubo respuesta a las declaraciones de Cafiero. El encargado fue el secretario privado del intendente, Pablo Romera, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Buen momento para recordar algunas cosas", acompañando su posteo con quienes fueron los gobernadores de la provincia de Buenos Aires desde 1987 hasta la actualidad.