El presidente del Concejo Deliberante de Monte pide "coherencia y sentido común"

David Quintana es el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Monte Hermoso y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, intentó bajarle el tono a la situación que se está gestando a partir del mediodía de este sábado donde un audio viralizado convoca a dueños de propiedades no residentes para ingresar "de prepo" a la vecina localidad balnearia.

"Ojalá que no ocurra. La Policía tiene orden de frenarlos antes de llegar a Monte Hermoso. El Intendente tomará los recaudos necesarios porque no queremos que sea una pelea entre montermoseños y bahienses. Somos conscientes de que vivimos del turismo, pero estamos viviendo una pandemia que es mundial y la única forma que tenemos de protegernos es esta, cerrando nuestro ingreso. Entendemos la importancia de poder ver las propiedades pero tenemos que defender a la gente de la localidad", destacó Quintana, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y antepuso su situación personal para ejemplificar que no se trata de una decisión antojadiza: "Aparte de ser concejal, soy comerciante y tengo mi negocio cerrado desde el 19 de marzo. Necesito que entre el turismo pero vivo la realidad y mal no nos ha ido. La gente está conforme y nos ha ido bastante bien. Vemos que Bahía Blanca y la región están complicadas".

"Es impensado un enfrentamiento. Creemos que el Intendente de Bahía Blanca hará lo que tenga que hacer, no se puede circular en la ruta para ir a ver cómo está la casa de Monte Hermoso. Gay habrá establecido contactos y manejado la situación para que haya retenes en la ruta. Sería muy malo lo que se dice en el audio. Nuestra gente tampoco va a ir a la ruta a atajar a los bahienses, no lo vamos a permitir de ninguna manera. Así no se arreglan las cosas", resaltó el titular del ente deliberativo.

En esa misma dirección, resaltó: "Apelamos al sentido común. Queremos abrir, pero la realidad no nos permite. Económicamente necesitamos del turismo. A la gente que fue víctima de un hecho de inseguridad se le permitió el acceso o que tuvo que hacer algún arreglo en su vivienda. Nos hemos puesto a disposición para que le vayamos a mirar la casa, sabiendo que no es lo mismo. No es un capricho".

Luego, confirmó que al hombre que grabó el audio no lo contactaron, y señaló: "Hablamos con las fuerzas públicas para que la situación no pase a mayores y esta gente no llegue al acceso a Monte Hermoso. Hoy estamos viviendo una normalidad bastante aceptable con respecto a lo que ocurre en otros distritos del país en lo que respecta al coronavirus".

"Los entendemos, los necesitamos para vivir, pero hoy no podemos abrir el turismo y estamos sufriendo esta situación", concluyó Quintana.