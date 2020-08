Sugestivo tuit de Dagna: "El fútbol es para vivos, no para ventajeros"

Un tuit del actual vicepresidente de Olimpo. Alfredo Dagna, levantó polvadera esta tarde en el ambiente del fútbol local. Su contenido parece tener un único destinatario y se trata nada menos que del clásico rival que ayer se convirtió en noticia.

Es que Facundo Laumann, defensor del "tricolor" y ex del "aurinegro", dio positivo de coronavirus en las últimas horas, información que hizo oficial el club en el que actualmente se desempeña el futbolista que está aislado y en buen estado de salud.

La propia dirigencia había aclarado que "todavía no se iniciaron los entrenamientos de cara a la continuación de la competencia, motivo por el cual los jugadores y cuerpo técnico no han compartido actividades o prácticas deportivas que requieran algún tipo de contacto".

No obstante, Dagna posteó lo siguiente: "EL MAESTRO decía que el futbol es para vivos. No para ventajeros !!!, entrenar en los parques en forma irregular no se puede, estamos en Pandemia y para eso están los protocolos. Alguien se puede contagiar !!!! Ahhh ya se contagiaron".

Las reacciones no demoraron y hubo múltiples comentarios en tal sentido. Sin embargo, la interpretación parece ser única y, el destinatario del texto, no dejaría dudas.