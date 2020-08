Investigadores argentinos buscan probar si el Omega-3 previene contagios

Investigadores argentinos realizan un ensayo clínico que busca comprobar si el ácido graso Omega-3, un aceite que se obtiene de peces como el atún y el salmón, previene el contagio de Covid-19 entre personal de salud altamente expuesto al virus, y si reduce la severidad de los síntomas en pacientes infectados.

Los médicos Rafael Díaz y Andrés Orlandini, directores de la organización de Estudios Clínicos Latinoamericana (ECLA), dirigen el ensayo que comenzó hace una semana en las ciudades de Mar del Plata, Rosario, Capital Federal y que pronto incluirá a Córdoba, Jujuy y parte del Gran Buenos Aires.

"Comenzamos a trabajar con 50 sujetos provenientes del personal de salud que trabajan con pacientes con Covid-19, pero pensamos alcanzar unos 1.500 participantes de las zonas con más contagios del país en los próximos tres o cuatro meses", dijo a Télam el director de ECLA, Andrés Orlandini.

"La hipótesis que estamos planteando es que un tipo especial de Omega en altas dosis, el Omega-3 EPA, puede tener un efecto antiviral por un mecanismo sobre la membrana de los virus que pueden hacer que la infección con Covid-19 no se desarrolle", indicó.

A su vez, señaló que "una de las complicaciones que tienen los pacientes con Covid-19 son las cardiovasculares y como el Omega-3 ya previno ese tipo de afecciones, pensamos que además de servir para prevenir los contagios, puede ser útil para que los pacientes infectados tengan una evolución más benigna".

"Podría asimilarlo a una vacuna por el efecto preventivo, pero es importante aclarar que no lo es. Si bien reduce la probabilidad de infección, actúa en una forma diferente", remarcó.

En qué consiste el ensayo con Omega3

La mitad de las personas que formen parte del estudio recibirán 4 gramos diarios de Omega-3 EPA durante 60 días y la mitad restante tomara un placebo, por tratarse de un estudio single-blind (a doble ciego), para no influir en los resultados.

Los investigadores estiman que los resultados de este ensayo, íntegramente realizado en Argentina, estará listo para ser publicado en seis meses.

Un aspecto "novedoso" que plantean es que "está hecho en gran parte por internet, de manera remota, porque el sujeto voluntario ingresa a una página web en la que es preseleccionado", dijo Orlandini.

"Los momentos en que tomamos contacto con el sujeto es cuando una vez seleccionado, se le lleva la medicación, se le toma una muestra de sangre para medir sus defensas, y se le hace un hisopado para confirmar que no esté infectado", explicó.

"Todo el seguimiento y monitoreo de las personas participantes se hace a través de comunicaciones remotas, prácticamente no hay estudios de este tipo, es algo muy novedoso, para evitar que se aglomeren personas en un lugar donde se puedan contagiar", destacó.

Orlandini pidió que "la gente no vaya disparada a tomar Omega porque no está demostrado el efecto, es eso justamente lo que tratamos de hacer en la investigación, y además no va a conseguir la variedad y la dosis adecuada en una farmacia".

El personal sanitario que desee participar de manera voluntaria y gratuita puede ingresar a www.prepare-it.org o comunicarse por WhatsApp al 3416907846.