"Mi hijo se entregó", dijo la madre del último de los presos recapturados

Verónica es la madre a Nahuel Mariano Carrasco, el tercer delincuente recapturado luego de la huida de cinco presos del interior de la comisaría Sexta, y aclaró que su hijo se entregó por su propia voluntad, luego de varios días evadido.

"Apareció ayer a la tarde en la casa de una amiga mía. Ella se comunicó telefónicamente conmigo para decirme que él quería entregarse, pero antes quería hablar conmigo. Con mi hermano fuimos a ese domicilio, lo encontramos amargado, cansado y muy triste. Lo contuvimos y llamamos a la Policía", mencionó a LA BRÚJULA 24 la mujer, en el inicio de su testimonio.

Y resaltó en la continuidad de su charla con el periodista Germán Sasso: "Él tiene 20 años y hace dos meses tenía problemas con Sofía Moyano, su ex pareja de 42. Ella vino a molestarlo, lo abusaba y le desfiguró la cara a mi nena de 19. En aquel episodio, a Nahuel lo golpearon entre siete personas, pateándole la cabeza. Mi hijo se defendió con un clavo que había en el piso. En aquel episodio, él quedó preso", aclarando que a Moyano la denunciaron mil veces y "la Justicia no hizo nada".

"Es mentira que mi hijo haya sido detenido por tentativa de robo. Me contó que en la comisaría habían abierto la puerta del calabozo y, del susto, se escapó. Estos días me dijo que anduvo corriendo de un lado al otro. Ayer lloraba mucho y como mamá le dije que hay un Dios de testigo y que tenía que entregarse. Me arrodillé y lloramos juntos", añadió la mujer, visiblemente indignada

Por último, lamentó que "el quedó detenido, mi hija desfigurada y esta señora está libre, tomando, drogándose y teniendo relaciones con uno o con otro. Si él no se defendía, terminaba muerto. Es chico, no sabe leer ni escribir y vio la oportunidad para escaparse. No limó los barrotes".