"Lo del reinfectado fue una noticia mundial pero hay que esperar la literatura científica"

En el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el prestigioso infectólogo Diego Maurizi pidió tener calma respecto a la noticia que recorrió el mundo y aseguraba de un caso confirmado de reinfectado de coronavirus.

Al respecto, el médico comentó: "Fue una noticia mundial pero hay que esperar que salga en la literatura científica, que de hecho según los reportes saldrá en una revista muy prestigiosa".

"Por lo que leo en los diarios sería asintómatico así que sería la historia natural. Puede ser que una persona tenga el virus en sus fauces pero gracias a sus defensas no desarrolla la enfermedad. Hay que ver qué significa que se volvió a infectar. A través del hisopado le encontraron el virus en la mucosa, pero tal vez por las defensas que tiene esa persona no desarrolló ningún síntoma, por lo que fue inmune. Eso es lo que yo pienso. Pero vamos a esperar el reporte científico".

Desarrollando un poco más Maurizi señaló: "Me llama la atención que sea el primer caso, por todos los casos que se dan en el mundo. Yo lo tomaría muy con pinzas. Es muy raro. No pensaría que ha tenido una reinfección significando esto que las defensas de la primera infección no le sirvieron. Esperaría un poco a ver el trabajo cuando salga".

Sobre las situaciones ya conocidas, el facultativo médico aclaró que "se sabe que se produce inmunidad de células y anticuerpos. Tanto de forma natural como con vacunas. Por eso la apuesta que hay en el mundo en la fase 3 de las vacunas. Ya se están fabricando así si todo sale bien con los resultados de los estudios de la fase, para diciembre se pueda vacunar".

Por último y buscando reafirmar la conciencia al respecto, Maurizi reflexionó: "Tenemos que hacer la cosas bien en estos seis meses que nos quedan. Creo que para febrero, marzo la tendremos. Pudimos flexibilizar lo más posible las medidas. Tenemos el gran miedo que la gente no entienda que es muy importante que no tengamos reuniones familiares o con amigos y que ventilemos muchísimo los ambientes".