Básquetbol: los clubes se tomarán una semana y las prácticas volverán el 31 de agosto

Más allá de contar con la autorización municipal para regresar el próximo lunes, los clubes de básquetbol resolvieron anoche tomarse una semana para adaptar sus instalaciones, por lo que los entrenamientos para las categorías menores volverán finalmente el próximo lunes 31 de agosto.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, Marcelo Pallotti, quien mencionó que esta iniciativa fue votada por unanimidad por las 22 instituciones.

Los entrenamientos comprenderán solo las categorías U15, U17 y U19, en ambas ramas.

Las prácticas, que se llevarán a cabo bajo un estricto protocolo sanitario, contarán con la presencia máxima de cuatro (4) jugadores por práctica. Cada jugador llevará su propia pelota y la cancha estará dividida en cuatro sectores con sólo un entrenador a cargo, con el fin de respetar el distanciamiento.

"Este regreso significa la reincorporación de los chicos a los clubes. Con esto cumplimos el objetivo primario de reforzar o retomar el sentido de pertenencia, recuperando así la actividad psicofísica de los jugadores, algo muy necesario en estos tiempos", señaló Pallotti.

Con respecto a la situación de los planteles mayores, el dirigente aseguró que algunos están entrenando al aire libre, pero por el momento, y al no haber competencia y al no haber demasiadas expectativas respecto a un posible reinicio de la misma, no está contemplada su vuelta oficial.