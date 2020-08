El Presidente sigue de cerca la investigación del caso de Facundo

desde que se enteró del hallazgo de un cuerpo en Villarino que podría ser de Facundo Astudillo Castro, un rato antes que saliera el urgente en los canales elsábado porla noche, Alberto Fernández está online con las últimas novedades de la investigación que busca determinar si se trata del joven desaparecido desde el 30 de abril.



Fue Sabina Frederic, la ministra de Seguridad, la que avisó al Presidente que un pescador había encontrado un cadáver esqueletizado, antes de que su par bonaerense, Sergio Berni, rearmara la hipótesis de que sería el joven

de 22 años, mientras el Equipo Antropológico Forense trabaja en la identicación. "Por la contextura y el lugar donde se produjo el hallazgo se trataría de Facundo". La familia sospecha que el cuerpo podría haber sido

"plantado".

Durante todo el domingo, Fernández recibió comunicación a través del jefe de Gabinete Santiago Caero. También habló con Axel Kicillof. El gobernador bonaerense, por la mañana, había repetido que su administración "no va a

encubrir a nadie y va a colaborar con la investigación".

"Hay que procurar que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad; no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación", prometió el mandatario en CNN Radio.

Y sobre la investigación, Kicillof aseguró que no tiene acceso al expediente y que, por lo tanto, está "esperando que la Justicia Federal lo resuelva" para "saber qué pasó y actuar en consecuencia".

Más allá de estar aislado por coronavirus, con cuestionamientos de la familia que apunta a la gura de "desaparición forzosa" y acusa cuatro policías, Berni quedó fuera de la pesquisa. El 14 de julio se iniciaron las tareas de rastrillaje por parte de las fuerzas federales. Ayer, el ministro protagonizó un contrapunto con la madre de Facundo, Cristina Castro, reprochó que cuando llegó al lugar anteanoche, escuchó que el Fiscal hablaba con el funcionario: "No sé nada, hace seis días que estoy encerrado. Escuché que el fiscal (federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez) habló conmigo y eso es mentira", la desmintió ayer en A24.

"Ante una situación desgraciada que es la desaparición de un hijo, no hay mucho que decirle a una madre", completó Berni. Cristina Castro, ayer, reclamó su renuncia. El ministro insistió que la investigación por ahora no

halló "una vinculación de la desaparición con la policía bonaerense".

Desde la Casa Rosada también buscan despegarse de una polémica que envuelve a un funcionario que precisamente no es santo de su devoción. "La investigación es de la Justicia", remarcan desde el ministerio de Frederic que, no obstante, no ha ocultado sus diferencias con Berni. Al interior del Frente de Todos viene pesando como un karma la desaparición de Facundo Castro, algo que se profundizó con el hallazgo del cuerpo. No son pocos los que, todavía por lo bajo, lanzan reproches a un Berni que, más por omisión que por acción, continúa con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ayer fue Máximo Kirchner como voz autorizada a sus las el encargado de despejarla idea de Facundo Castro como espejo de Santiago Maldonado: "Todos sabemos cuál fue la reacción del Gobierno (de Cambiemos) y de los grandes medios. Primero tratar de ocultarlo, y después cuando no pudieron ocultarlo, mancillar la vida de Santiago". Por otra parte, en AM 750, el líder camporista también respaldó a Kicillof: "Confío plenamente en Axel, lo conozco, sé cómo piensa, sé cómo actúa, sé de su decisión".

