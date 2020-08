Un triple de Pepe Sánchez, entre las mejores jugadas de la historia de la Euroliga

La Euroliga confeccionó un Top 10 de las mejores jugadas en la historia de sus playoff e incluyó un triple del bahiense Juan Ignacio Sánchez, que le permitió a Unicaja Málaga vencer 65-62 a Barcelona en los cuartos de final de la máxima competencia europea a nivel clues y se clasificara al Final Four de 2007.

La jugada definitiva se produjo a falta de 8 segundos para el final del partido, con empate a 62 en el marcador y un ataque largo del equipo malagueño. El balón lo tenía en su poder Berni Rodríguez, quien superó a Basile, y cuando amagó la penetración le salió Navarro a defenderle lo que dejó a Pepe Sánchez liberado y, cayéndose para atrás, anotó la canasta definitiva.

"Ese momento era cuadrar los tres años vividos en Málaga, magníficos. Antes ganamos la Liga y la Copa, eso se hizo como un grupo homogéneo que en el tercer año se desarmó. Pero aún seguimos con Sergio [Scariolo] y varios jugadores. Es un momento muy especial, la fotografía en lo personal de aquellos tres años. Hubo momentos iguales o mejores como la Copa y la Liga. Pero aquello era meterse en la Final Four. En aquel momento parecía normal, pero a mi mujer le dije cuando me fui de Málaga, y me lo recuerda alguna vez, que pasarían muchos años hasta que el Unicaja volviera a repetir algo parecido. No lo decía por arrogancia, sino porque ganar es difícil, muy difícil. Aquellos años de éxitos, con la distancia, se ven como algo meritorio, quizá irrepetible de aquella manera. Y ese triple lo llevo en el corazón. Sentí que con él la gente de Málaga se sacaba una espina clavada", mencionó sobre esa jugada el base bahiense.