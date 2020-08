Vendiendo tortas y postres, logró conseguir el dinero para una importante operación

Karen Sánchez, la docente de 24 años que comenzó con un emprendimiento de venta de tortas para conseguir el dinero de una costosa operación de cadera, logró reunir el monto requerido y será intervenida el próximo 28 de agosto.

Karen padece un problema físico la marcó desde su nacimiento: luxación de cadera derecha congénita. A pesar de ese inconveniente, esta joven realizó una vida normal y hace poco tiempo, logró recibirse de profesora de geografía.

"Mi problema es que no se formó la cabeza del femur y tengo el hueso de la cadera suelto. Siempre usé un complemento para poder caminar porque al no desarrollarse la cabeza del fémur había una diferencia de al menos tres centímetros entre mis dos piernas. Pude estudiar y desarrollarme normalmente, pero hace un mes y medio empecé con mucho dolor y mi traumatólogo me dijo que debía operarme", había explicado Karenen el programa Nunca es Tarde de LA BRÚJULA 24.

"No recibí ninguna ayuda por parte del municipio. Pero desde que mi caso se hizo público, me llamó mucha gente para darme una mano. Con lo que hago me siento bien y trato de poner la energía en eso y no en esperar a que se pase mi vida o a que me den algo. Me da tranquilidad el esfuerzo que yo hago sin esperar nada de nadie. Lo que pido es que la gente me de una mano desde la difusión para que la gente conozca mi trabajo. Quiero que con mi esfuerzo, pueda lograr mi objetivo de poder operarme", explicó.

El esfuerzo personal y la venta de tres bonos con premios donados por diferentes comercios de Punta Alta permitieron que Karen logre el objetivo.

“Estoy muy emocionada porque gracias a todos pude juntar el dinero, no tengo palabras de agradecimiento a mi familia, amigos, comerciantes y todos los que se acercaron a ayudarme. Pudimos pagar la prótesis y ahora espero ansiosa la cirugía” contó Karen en Radio Rosales.

