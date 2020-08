Los tips de Eduardo Bancora, especialista en cajas fuertes

"Hace 50 años que me dedico a esto, trabajo mucho para los bancos". La frase le pertenece a Eduardo Bancora, un cerrajero bahiense que es especialista en cajas fuertes que dejó una serie de interesantes conceptos en LA BRÚJULA 24.

La entrevista, efectuada por el periodista Germán Sasso, se dio luego del golpe comando que sufrió anoche una familia en su vivienda de calle Maldonado al 300, lugar en el que un grupo de delincuentes -detuvieron a dos- se llevaron el dinero que había en una caja fuerte, después de abrirla con violencia.

Al respecto, Bancora explicó que "yo calculo que deben haber tenido alguna amoladora con disco grande, esas cajas son antiguas y de un hierro normal, no tienen la segmentación que tienen ahora para las que usar elementos especiales".

"Seguramente han cortado donde está la cerradura en forma de rectángulo, así se cae la cerradura y queda liberada la caja. Yo hice muchos peritajes y normalmente lo hacen así, el que va a robar no la va a cuidar obviamente", detalló el especialista.

Y agregó: "Lo de adentro es un tesoro interno, es más sencillo abrirlo porque la pared no es tan gruesa. Es más o menos un trabajo que les puede haber llevado una hora o un poco más".

En esa misma línea, el cerrajero comentó que hoy por hoy, los delincuentes "tienen acceso a herramientas sofisticadas", y consideró que "la verdad es que se hace muy difícil estar prevenidos". Pero de igual modo, dio algunos consejos a tener en cuenta, como por ejemplo al señalar que "las puertas que son muy buenas son esas tipo 'Pentágono', pero en casa de familia no tanto porque hay muchas aberturas".

Más tips de Bancora

"Hay cerraduras que son muy buenas, las multipunto, son esas con las llaves con perforaciones. Hoy se está colocando eso porque las otras son mucho más fácil para abrirlas".

"Poniendo más de una cerradura también es bueno porque es más seguro".

"Normalmente esta gente de mal vivir busca entrar por los patios o algún ventiluz, que es por ejemplo lo que está pasando ahora en Monte Hermoso. Pero allí las rejas las arrancan con barretas porque tienen tiempo".

"Yo creo que en este momento lo mejor es tener una caja de seguridad en un banco".

Casos más llamativos en los que fue convocado

"En bancos nunca he visto que hayan abierto un tesoro, por las características de las puertas, ahí solamente les roban a los cajeros a mano armada. Robos de cajas he visto muchos, pero me acuerdo siempre en una concesionaria de calle Almafuerte, era una Borges grande que la cortaron con soplete y robaron mucho dinero para esa época, fue hace varios años".

"En la Cooperativa Obrera de Rio Colorado también vi que directamente se llevaron la caja y la terminaron tirando en un descampado".