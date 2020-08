Héctor Gay detalló las obras que se proyectan, actividades habilitadas y los nombramientos en el gabinete

El intendente Héctor Gay visitó anoche el programa La Brújula TV que se emite todos los martes a las 22 en la señal de Bahía Visión Color y abordó distintos temas de actualidad que atañen a los bahienses y se apoderaron de la agenda pública en las últimas horas.

"Son entre 10 y 12 los barrios que recibirán obras de envergadura, entre las que se destacan las de cloacas y agua. Esto es bueno, porque además implica fuentes de trabajo. Pretendemos que dentro de 60 o 70 días, empresas bahienses empiecen a trabajar en esto, porque ante la pandemia que vivimos, es muy bueno poder dar empleo", resaltó Gay, ante la consulta de los periodistas Germán Sasso y Martín Noir.

Y ponderó que todas son obras diferentes: "Algunas van a durar 100 días, otras 6 meses, y las restantes cerca de un año. Hay un abanico muy grande para que todas las empresas de la ciudad tengan sus obras: pavimento, iluminación o cloacas".

En esa misma dirección, detuvo en algunas de mayor magnitud: "En la Ruta 33, hasta el kilómetro 40, desde la rotonda de Bosque Alto, es autopista y está en un 15% de ejecución. Me sorprendió la cantidad de máquinas que había. Todas las subidas y bajadas se han eliminado, aplanando todo el trayecto. De allí en adelante se denomina ruta segura, donde se pavimentan las banquinas en una obra que está hecha hasta Saavedra".

"Desde Sesquicentenario hasta El Cholo se comprometió a que los trabajos se reactiven dentro 60 días. El ministro Katopodis me dijo que en ese periodo de tiempo estarían listos para hacer el anuncio", detalló, ponderando además que se cristalizará un nuevo centro de salud en Grünbein, en el marco de un proyecto de fortalecimiento de la salud que envía la Provincia.

Con relación a otra de las eternas deudas que distintos gobiernos mantienen con la ciudad, Gay se expresó con relación a la falta de agua que se potencia en verano: "El dique hoy está lleno. Se debe terminar con el recambio de las cañerías, asegurar el acueducto que viene del dique y tiene 50 años y hacer tanques elevados y cisternas para asegurar el agua".

"La realidad no es que necesitamos una nueva planta potabilizadora. Hoy un 25% del agua se pierde por caños rotos. Reparando esas averías habría suministro para todos", destacó el jefe comunal, quien disparó una dura crítica: "Hoy ABSA no está dando las respuestas que nosotros queremos. Esperemos que con este nuevo préstamo, las pinchaduras sean cosa del pasado".

Por último, destacó que "un 22% del agua del Dique, que no pasa por la planta potabilizadora, va al polo petroquímico para el enfriamento. En este momento se está discutiendo en la Justicia Federal como parte de un juicio histórico para que las empresas aporten para obras".

Las nuevas actividades habilitadas

"De las actividades que evaluamos, con un trabajo de la comisión de reactivación económica del Concejo, en esta primera etapa se va a privilegiar a los que tienen una salida económica; profesores de tenis, crossfit y demás. Será una prueba piloto. No es el mejor momento por los datos nacionales, pero no es la realidad de Bahía, pese a que no es para cantar victoria. Ante cualquier situación anómala, o que se desmadre, iremos para atrás".

Sobre los nuevos nombramientos

"Es circunstancial que los dos sean periodistas. Teníamos tres direcciones vacantes desde el año pasado. El área de Juventud, Microemprendimientos y Empleo. De las tres hicimos una sola y elegimos a José De Robbio. En el caso de Rubén García, ya venía trabajando en el programa "Disfrutá Bahía", y en la idea de llevar la cultura a los espacios públicos".