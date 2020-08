Lo que hay que saber para sacar o renovar la licencia de conducir

Mauro Plaide, Subdirector de la Agencia de Seguridad Vial habló esta mañana con el equipo de LA BRÚJULA 24 para despejar las dudas en torno al examen para sacar o renovar el carnet de conducir.

Primero, se refirió a los vencimientos de las licencias. "Siguen con la prórroga que rige a nivel nacional, todas las que se vencen entre el 15 de febrero y el 31 de agosto tienen 210 días de extensión, es decir que esa persona puede circular sin hacer ningún tipo de trámite, es una disposición nacional a la cual adhiere Provincia y lógicamente el Municipio".

Respecto de las restricciones vigentes, Plaide señaló que "no pueden circular los principiantes porque obviamente no tienen la licencia, y tampoco los que necesitan ampliar la categoría. Los mayores de 70, si están en prórroga sí lo pueden hacer, pero lo que no pueden es terminar el trámite". Y dijo que "para eso estamos esperando a tener el autódromo".

Y agregó: "Restan las últimas aprobaciones provinciales y calculo que eso será a partir de mañana. Lo que le pedimos a los principiantes es que para poder adelantar tiempo hagan los cinco módulos orientados a seguridad vial, que se bajan en la página del municipio".

Además, aclaró que para rendir el práctico una vez que esté habilitada definitivamente la pista, se hará por turnos y no por orden de llegada. El Whatsapp disponible para tal fin es el 291-4430004.